Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (à l'avant, au centre) à la première session du 14e Sommet du G20 (Photo: VNA)

Osaka, 28 juin (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à plusieurs sessions lors du 14ème Sommet du G20 qui s'est ouvert à Osaka, au Japon, le 28 juin.



Après une cérémonie de bienvenue dans la matinée, les dirigeants des pays membres du G20 et des pays invités ont engagé un débat thématique sur l'économie numérique présidé par le Premier ministre japonais Shinzo Abe.



La session a adopté la déclaration d’Osaka sur l’économie numérique, qui souligne l’énorme potentiel et l’importance de l’économie numérique, et est convenue de renforcer la coopération internationale afin de faciliter le développement de l’économie numérique et d’optimiser les avantages découlant de technologies et assurer la sécurité et la sûreté dans l’économie numérique.



Au cours de la première session officielle du sommet, les dirigeants ont examiné la situation et les perspectives de l’économie, du commerce et des investissements dans le monde.



Ils ont partagé l'opinion selon laquelle, bien que l'économie mondiale soit restée fondamentalement stable, la croissance reste lente avec des risques substantiels.



Les dirigeants ont affirmé qu'ils continueraient d'utiliser et de combiner des outils politiques pour favoriser une croissance durable, équilibrée et inclusive, consolider la confiance et prévenir les risques.



Compte tenu de l'évolution complexe des tensions commerciales mondiales, les dirigeants de nombreux pays ont plaidé en faveur de la coopération internationale et des efforts pour lutter contre le protectionnisme, promouvoir la connectivité économique, commerciale et des investissements, poursuivre la réforme de l'OMC, maintenir et consolider le système commercial multilatéral.



Ils ont également souligné la nécessité d'intensifier la collaboration dans la mobilisation et l'utilisation de ressources pour le développement d'infrastructures de haute qualité, contribuant ainsi à la croissance économique mondiale.



Lors d'une séance de travail sur l'innovation dans l'après-midi, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam considérait l'économie numérique comme l'un des principaux moteurs de la croissance et qu'il publierait une stratégie sur la transformation numérique nationale à la fin de 2019.



Il s'est félicité de l'initiative évoquée par le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, de créer des flux de données libres en toute confiance, et a suggéré de créer un cadre juridique mondial et des réglementations sur les flux de données et leur gestion.



Le Vietnam et les autres pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sont prêts à coopérer avec les pays membres du G20 pour encourager les innovations et optimiser les retombées économiques générées par l'économie numérique tout en garantissant le respect du droit national et international, a-t-il déclaré.



Nguyen Xuan Phuc a également salué l'approche du G20 en matière de développement de l'intelligence artificielle centrée sur l'homme et a proposé de promouvoir la création d'un réseau mondial de centres innovants, y compris ceux qui se consacrent à la recherche et au développement de l'IA, afin d'accroître le partage des connaissances et des nouvelles technologies, et d'aider les pays en développement à profiter des opportunités créées par les innovations et l'IA, assurant ainsi que personne ne sera laissé derrière et promouvant la paix et le développement durable à l'ère numérique.



Plus tard dans la même journée, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et d’autres dirigeants ont assisté à un banquet organisé par le Premier ministre Shinzo Abe.



Le sommet du G20 poursuivra les discussions sur le développement durable, l'emploi, les femmes, les soins de santé, l'environnement, l'énergie et les changements climatiques le 29 juin. -VNA