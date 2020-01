Hanoi, 6 janvier (VNA) - À la suite de l’effondrement d’un immeuble le 3 janvier dans la province cambodgienne de Kep (Sud-Ouest) ayant fait au moins 36 morts et plusieurs blessés, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a envoyé le 6 janvier un message de sympathie à son homologue cambodgien Hun Sen.

Effondrement d’un immeuble le 3 janvier dans la province cambodgienne de Kep (Sud-Ouest). Photo : VNA

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a exprimé ses condoléances au vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et des coopérations internationales Prak Sokhonn.

Un immeuble de sept étages, dont la construction a été achevée à environ 90%, s’est effondré vendredi après-midi 3 janvier près de Wat Samathi dans la ville de Kep, province de Kep (sud-ouest), faisant 36 morts et 23 blessés.



Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sèn s’est rendu dans la province de Kep pour diriger les opérations de sauvetage des ouvriers coincés dans le bâtiment effondré. Il a annoncé une assistance de 50.000 dollars aux décédées et de 10.000 dollars aux blessés. – VNA