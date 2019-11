Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (2e à partir de la droite) et les dirigeants des pays participant au premier Sommet Mékong – République de Corée. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a participé au premier Sommet Mékong – République de Corée qui s’est tenu le 27 novembre dans la ville sud-coréenne de Busan.

Lors de cet événement, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que la coopération Mékong – République de Corée devrait se concentrer sur trois objectifs principaux : consolidation de l’environnement pacifique de la région ; développement économique axé sur les habitants, l’innovation et la créativité étant force motrice ; croissance économique, protection de l’environnement et préservation des ressources naturelles.

Pour atteindre ces objectifs, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a insisté sur la nécessité d’accorder une attention particulière au développement des infrastructures de transports et des technologies de l’information. Il a appelé la République de Corée à augmenter ses investissements dans la région du Mékong, notamment dans les infrastructures de transport, l’énergie et le secteur urbain ; à partager ses expériences en matière de développement des technologies de l’information, d’e-gouvernance et de déploiement de la 5G.

Le dirigeant vietnamien a en outre souligné l’importance du développement des ressources humaines qualifiées via le renforcement de la coopération dans l’éducation, la formation, les sciences et les technologies. Il a suggéré de favoriser les programmes de bourses, l’échange de spécialistes, avant d’appeler les entreprises sud-coréennes à soutenir les projets de start-up et la coopération dans la recherche et développement.

Nguyen Xuan Phuc a par ailleurs mis l’accent sur le rôle de la croissance verte et de la gestion des ressources d’eau. Selon lui, il est nécessaire de partager des expériences dans la gestion des lacs-réservoirs, de l’écosystème, des eaux souterraines transfrontalières, ainsi que des technologies de traitement des eaux usées ; de développer la coopération dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de croissance verte…

Le premier Sommet Mékong – République de Corée a réuni des dirigeants du Cambodge, de la République de Corée, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande et du Vietnam.

Les participants ont passé en revue la coopération entre les pays du Mékong et la République de Corée lors de ces 10 dernières années et défini des orientations futures. Ils ont salué l’engagement de Séoul d’augmenter ses aides publiques au développement en faveur de l’ASEAN, ainsi que ses contributions annuelles au Fonds de coopération Mékong – République de Corée.

Les dirigeants ont convenu de donner la priorité à la coopération dans sept domaines : la culture et le tourisme, le développement des ressources humaines, l'agriculture et le développement rural, les infrastructures, les technologies de l'information et de la communication (TIC), l'environnement et les défis à la sécurité non traditionnels. Ils ont en outre décidé de créer un centre de biodiversité Mékong – République de Corée, outre un centre d’études sur les ressources d’eau Mékong – République de Corée.

A cette occasion, un conseil d’affaires Mékong – République de Corée a été fondé dans le but de resserrer les liens entre les entreprises des six pays.

Les dirigeants des six pays ont adopté une déclaration intitulée « Déclaration des fleuves Mékong-Han pour établir un partenariat pour les peuples, la prospérité et la paix ».

Le 2e Sommet Mékong – République de Corée aura lieu en 2020 au Vietnam. -VNA