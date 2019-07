Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné lors de la conférence politico-militaire de l’armée, lundi 8 juillet à Hanoi, certaines tâches à accomplir pour l’Armée populaire du Vietnam durant le dernier semestre de l’année.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse à la conférence politico-militaire de l’armée, le 8 juillet à Hanoi. Photo : VNA

La situation nationale présentait non seulement des avantages, mais aussi des défis durant les six premiers mois de l’année. Mais le Vietnam a obtenu des résultats socio-économiques importants, ce qui constitue une bonne prémisse pour réaliser les tâches fixées pour 2019, s’est-t-il félicité.Saluant les apports de l’armée aux réalisations nationales, le chef du gouvernement s’est déclaré convaincu que l’armée continuera d’œuvrer avec le Parti et le peuple entiers pour mener à bien toutes les tâches qui lui sont confiées, méritant la confiance du Parti, de l’État et du peuple.Durant le premier semestre, la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense ont dirigé toute l’armée pour bien réaliser les tâches, bien saisi et anticipé sur l’évolution de la situation, et conseillé le Parti et l’État, construit la défense populaire et défendant fermement l’indépendance et la souveraineté nationales.