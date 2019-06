Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et les dirigeants de l'ASEAN assistent à la cérémonie d'ouverture du 34e Sommet de l'ASEAN (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et les dirigeants de l'ASEAN ont assisté à la cérémonie d'ouverture du 34e Sommet de l'ASEAN présidée par le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha, président de l'ASEAN pour 2019, dans la matinée du 23 juin, à Bangkok, en Thaïlande.

Prenant la parole à la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha a passé en revue l'histoire de la formation et du développement de l'ASEAN: Bangkok était le lieu de signature de la Déclaration de naissance de l'ASEAN, une humble association avec 5 membres qui se développe progressivement en une communauté de 10 pays membres vivant dans la paix, la stabilité et la coopération avec les populations occupant une position centrale. Au cours du processus de développement, l’ASEAN s’est révélée être un facteur important pour aider les pays membres à se remettre rapidement, à surmonter de nombreux défis tels que la crise financière, les catastrophes naturelles, les inondations... pour devenir une région de paix, sans conflit, de respect mutuel, et une ASEAN forte et unie qui est un facteur clé de la stabilité et du développement régionaux.

Sous le thème "Renforcer le partenariat pour le développement durable", l'ASEAN exprime son rêve de s'orienter vers une communauté durable reposant sur les trois piliers, ciblant les populations, prenant les populations pour centre et ne laissant personne derrière ; maintenir la paix, la stabilité et s’orientant vers l'avenir; profiter des opportunités offertes par la 4e révolution industrielle 4.0 pour promouvoir l'économie numérique et la croissance verte; renforcer les relations avec les partenaires pour le développement durable et un statut global plus élevé de l'ASEAN; promouvoir la connectivité dans tous les domaines, vers une ASEAN sans barrière. Le message clé est le désir de construire une ASEAN durable dans tous les aspects : sécurité, économie, sécurité humaine... avec le concept de " Durabilité des choses " (Sustainability of Things - SOT), en le considérant comme un ADN de l'ASEAN à continuer à transmettre aux générations futures.

Sur cette base, la Thaïlande a déclaré qu'elle continuerait d'hériter des tâches de la présidence précédente et de promouvoir des initiatives spécifiques:

Primo, plus sécuritaire: mieux faire face aux défis en matière de cybersécurité avec la création du centre de cybersécurité ASEAN - Japon; lutter contre la criminalité transnationale, renforcer la gestion des frontières, assurer l'ordre et la sécurité, créer des conditions permettant aux personnes de voyager; intensifier la gestion des catastrophes et les secours en établissant un entrepôt satellite à Chai Nat, qui permettra de déployer rapidement des secours en cas de catastrophe.

Secundo, plus prospère: le protectionnisme augmente, ce qui oblige l'ASEAN à renforcer davantage sa force interne. L'effort de mettre fin aux négociations sur l'accord de partenariat économique global régional (RCEP) cette année créera le plus grand bloc de libre-échange au monde, qui servira de tampon pour minimiser les impacts négatifs sur l'ASEAN dans le contexte de tensions commerciales accrues entre les principaux partenaires commerciaux; promouvoir l'économie numérique, en appliquant les réalisations du 4e révolution industrielle pour soutenir les petites et moyennes entreprises, l'agriculture intelligente, les chaînes d'approvisionnement, pour réduire l'écart de développement; connectivité sous-régionale; répondre au vieillissement de la population par la création du Centre de l'ASEAN pour le vieillissement actif et l'innovation (ASEAN Center for Active Aging and Innovation - ACAI).

Tertio, promouvoir les échanges entre les peuples, choisir 2019 comme année culturelle de l'ASEAN, coopérer pour prévenir les déchets marins, construire des villes de l'ASEAN modernes par le biais du réseau de villes intelligentes de l'ASEAN (ASCN)...

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et les dirigeants de l'ASEAN ont inauguré le magasin satellite de l'ASEAN dans la province de Chai Nat, en Thaïlande, dans le cadre du système logistique de l'ASEAN pour faire face aux catastrophes naturelles afin de déployer rapidement des secours dans les zones touchées par une catastrophe. -VNA