Stockholm (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a quitté Stockholm mardi 28 mai après-midi (heure locale), achevant avec succès sa visite officielle de trois jours en Suède effectuée sur l’invitation de son homologue suédois Stefan Löfven.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son épouse. Photo : VNA

Dans le cadre de cette visite, le chef du gouvernement vietnamien s’est entretenu avec le Premier ministre suédois Stefan Löfven, a rendu une visite de courtoisie au roi Carl XVI Gustaf de Suède, et a rencontré le président du Parlement suédois Andreas Norlen.Lors des rencontres, il a demandé à la partie suédoise de soutenir le développement des relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE). Les deux Premiers ministres ont promis de travailler en étroite collaboration pour accélérer la signature de l’accord de libre-échange UE-Vietnam et de l’accord de protection des investissements UE-Vietnam dans les semaines à venir, ainsi que de la ratification et de la mise en œuvre de ces accords dans l’intérêt des deux parties.A cette occasion, le Premier ministre suédois Stefan Löfven a présenté à son homologue vietnamien une lettre d’intention concernant un crédit d’investissement de plus de 2 milliards de dollars au Vietnam.Les deux dirigeants ont assisté et prononcé des discours lors du Forum des entreprises Vietnam-Suède, et ont supervisé la signature d’accords de coopération entre entreprises.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également rencontré des dirigeants d’importantes entreprises suédoises telles qu’Electrolux, Oriflame, Scania, ABB, Ericsson et Volvo, ainsi que des diplomates suédois, des experts et des amis à Stockholm.Il a également rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Suède avant de visiter plusieurs modèles technologiques modernes de sociétés telles qu’AstraZeneca, Stockholm Exergi et Ericsson. -VNA