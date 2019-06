Hai Phong, 16 juin (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 16 juin des électeurs du district d'An Duong de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) pour les informer des résultats de la septième session de l'Assemblée nationale, récemment clôturée à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des électeurs du district d'An Duong de la ville d'Hai Phong. Photo : VNA



Lors de la rencontre, les électeurs locaux ont exprimé leur intérêt pour les mesures visant à promouvoir le développement socio-économique du pays, les lois et résolutions adoptées lors de la septième session de l’AN, la sécurité et la défense de la Patrie, la réforme administrative et le développement du secteur privé.



Ils ont également présenté des suggestions concernant le développement des petites et moyennes entreprises, les industries auxiliaires, les projets routiers, la propagation de la peste porcine africaine et la cybersécurité.



le chef du gouvernement Nguyen Xuan Phuc a souligné l'élection du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021 avec le plus grand nombre de voix en faveur.



Il a souligné l’importance de l’ouverture de l’usine de production automobile Vinfast du groupe VinGroup dans cette ville portuaire, qu’il considérait comme une réalisation importante de la population de Hai Phong et du pays en général.



Il a également exprimé sa satisfaction devant les progrès socio-économiques de Hai Phong, notamment ses résultats dans le développement des infrastructures, des routes et des ports ces dernières années.

En ce qui concerne la lutte contre la corruption, le Premier ministre a déclaré qu'il faut punir sévèrement les cadres et les membres du Parti corrompus. ''Je souhaite parler du cas des inspecteurs du ministère de la Construction qui viennent d’être arrêtés dans la province de Vinh Phuc suite à une affaire de chantage. Ceux-là seront sanctionnés, ainsi que tous les cadres qui abuseraient de leur pouvoir », a-t-il souligné.



Il a souligné la nécessité de garantir la discipline et d'appliquer des technologies de supervision pour prévenir et lutter contre la corruption.-VNA