Hanoi (VNA) - Le Premier ministre népalais Sharma Oli a évoqué les sentiments du peuple népalais à l’égard du Président Hô Chi Minh et du peuple vietnamien lors de sa visite à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, vendredi 10 mai à Hanoi.

Le Premier ministre népalais Sharma Oli, le 10 mai à Hanoi. Photo : VNA

Le chef du gouvernement népalais a déclaré que le Président Hô Chi Minh était respecté au Népal, ajoutant que de nombreuses chansons et poèmes avaient été composés dans le pays à la mémoire du père du Vietnam moderne.La révolution vietnamienne sous la direction du Président Hô Chi Minh a été une grande source d’inspiration pour les mouvements socialistes, patriotiques et démocratiques au Népal, a-t-il déclaré.Le Premier ministre Sharma Oli a déclaré que la vision et l’idéologie du Président Hô Chi Minh l’ont motivé à continuer à lutter pour les droits démocratiques du peuple népalais.Il a indiqué espérer se renseigner sur l’expérience du Vietnam en matière de développement socio-économique et que la coopération entre les deux pays se poursuivrait, en particulier dans les domaines de l’économie, de la culture et du tourisme.Le dirigeant népalais a saisi cette occasion pour appeler davantage d’investisseurs vietnamiens à explorer les opportunités d’affaires au Népal.L’intensification des échanges entre le Vietnam et le Népal contribuera à porter les relations bilatérales à un nouveau sommet, dans l’intérêt des peuples des deux pays, a-t-il ajouté.Le Premier ministre Sharma Oli effectue une visite officielle du 9 au 13 mai au Vietnam, au cours de laquelle il participera à la Journée du Vesak des Nations unies 2019.Sa visite intervient dans le contexte de bon développement des relations d'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Népal. La coopération économique et commerciale bilatérale est en plein essor. Les deux parties se soutiennent et collaborent étroitement au sein des forums internationaux, notamment les Nations unies. -VNA