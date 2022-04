Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La 2e réunion du Conseil central d’émulation et de récompense pour le mandat 2021-2026 a commencé le 14 avril à Hanoï, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué qu’en 2021, sous la direction du Parti et la gestion de l'Etat, les mouvements d'émulation avaient reçu un large soutien de la population, contribuant à la réalisation des tâches politiques et au développement national.



Le travail d’émulation et de récompense a été organisé et mis en œuvre efficacement, a-t-il indiqué, ajoutant qu’une plus grande attention avait été accordée aux récompenses ad hoc, aux individus et organisations ayant eu d'excellentes réalisations dans tous les domaines.



Le président du Conseil central d’émulation et de récompense a cependant souligné qu'au-delà des résultats obtenus, un certain nombre de limites existaient, telles que celles dans la communication sur les modèles exemplaires ou dans la généralisation de plusieurs mouvements d’émulation.



Concernant les tâches en 2022, le Premier ministre a déclaré que le travail d’émulation et de récompense devait continuer à suivre de près la direction du Parti et coller à la réalité. Il est également nécessaire d’améliorer la qualité des activités des Conseils d’émulation et de récompense de tous niveaux, de continuer à découvrir rapidement des exemples et de remédier aux faiblesses dans ce travail, d’améliorer les mécanismes et politiques dans ce secteur…



En particulier, il est important de continuer à se concentrer sur la mise en œuvre efficace du mouvement d'émulation spécial « Le pays tout entier s'unit pour prévenir, contrôler et vaincre la pandémie de COVID-19 » et d'autres mouvements d'émulation importants lancés par le Premier ministre en association avec le Plan quinquennal de développement socio-économique pour 2021 – 2025.



Le Premier ministre a en outre affirmé qu'au cours de ce mandat, les mouvements d'émulation devraient contribuer à favoriser l'éradication de 100.000 maisons vétustes dans 74 districts pauvres grâce aux fonds publics et privés.



Le travail d'émulation et de récompense doit assurer la transparence, la démocratie, l'objectivité, et viser les bonnes personnes, a-t-il conclu. -VNA