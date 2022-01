Hanoi (VNA) – Le Premier ministre lao Phankham Viphavanh ont quitté lundi après-midi 10 janvier Hanoi, terminant avec succès sa visite officielle du 8 au 10 janvier au Vietnam sur l’invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre lao Phankham Viphavanh lors de la rencontre avec les entreprises des deux pays à Hanoi. Photo : VNA

Les deux chefs de gouvernement ont eu un entretien, supervisé la signature des documents de coopération, assisté au lancement de l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos, co-présidé la 44e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos et rencontré les entreprises des deux pays.

Le Premier ministre lao Phankham Viphavanh a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, eu des entrevues avec le président de la République Nguyên Xuân Phuc et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê.

Il a conduit une délégation de haut rang du gouvernement lao à aller déposer une couronne de fleurs et rendre hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée, et fleurir le mémorial des héros morts pour la Patrie.

Dans le cadre de cette visite, le président de la République Nguyên Xuân Phuc a reçu le ministre lao de la Sécurité publique Vilay Lakhamphong. Le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense Chansamone Chanyalath a rendu visite à l’ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ancien ministre de la Défense Ngô Xuân Lich. Le ministre lao de la Sécurité lao de la Sécurité publique Vilay Lakhamphong a eu un entretien avec son homologue vietnamien Tô Lâm.

Les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Phankham Viphavanh ont discuté des mesures destinées à porter le pilier de la coopération économique à hauteur des relations spéciales entre les deux pays.

Les deux chefs de gouvernement ont convenu de renforcer la connectivité des deux économies, y compris celle des infrastructures, en particulier les projets de transports routier, ferroviaire et aérien, portuaires maritimes, aidant le Laos à réaliser son objectif de devenir un centre logistique régional avec une liaison vers les mers et les océans.

Ils ont convenu de se coordonner pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération économique signés, résoudre les difficultés et obstacles, proposer de nouveaux mécanismes et politiques adaptés à la nature des liens Vietnam-Laos, créer un cadre juridique stable et transparent et un environnement des affaires favorables.

Les deux dirigeants se sont accordés pour promouvoir la coopération bilatérale dans le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation, la culture, les sports et le tourisme, l’agriculture propre, le commerce électronique, la transformation numérique et l’innovation.

En 2022, les deux pays vont organiser l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos et célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre leur collaboration étroite et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier l’ASEAN, l’ONU et les mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong.

Elles ont affirmé travailler avec d’autres pays de l’ASEAN pour soutenir le Cambodge pour assumer avec succès la présidence de l’ASEAN 2022, s’efforcer de maintenir la solidarité, le consensus et le rôle central de l’ASEAN, construire avec succès la Communauté de l’ASEAN, ainsi que soutenir le Cambodge pour faire avancer la réalisation du consensus en 5 points de l’ASEAN, y compris la fin des violences, le cessez-le-feu et la promotion de l’aide humanitaire au Myanmar.

Les deux parties ont également convenu de continuer à se coordonner pour maintenir la position commune de l’ASEAN sur les questions stratégiques liées à la paix et à la stabilité régionales, y compris la question de la Mer Orientale.

Les deux Premiers ministres ont assisté à la signature et à l’échange de neuf documents de coopération dans les domaines de la sécurité, des frontières, de l’économie, de la banque, de l’éducation, de la santé et de l’énergie électrique.

A cette occasion, le Premier ministre lao Phankham Viphavanh a solennellement invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à effectuer une visite officielle au Laos au moment qui lui conviendra. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a accepté l’invitation avec joie. – VNA