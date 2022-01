À l’invitation de son homologue Pham Minh Chinh, le Premier ministre lao Phankham Viphavanh a entamé samedi une visite officielle au Vietnam du 8 au 10 janvier, devenant ainsi le premier dirigeant étranger à se rendre dans notre pays en 2022.

Lors de l’entretien avec son homologue lao, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est engagé à faire don au Laos d’un million de doses de vaccin anti-Covid-19 et a affirmé que le Vietnam se tient prêt à aider le Laos en toutes circonstances.

Les deux hommes ont convenu de s’entraider pour défendre leur indépendance, pour protéger leur autonomie économique et pour poursuivre leur parcours d’intégration internationale. Ils ont réaffirmé la politique cohérente des deux pays d'accorder toujours la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam-Laos, Laos-Vietnam.

À l'issue de leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature et à l'échange de huit documents de coopération dans les domaines de la sécurité, des frontières, de l'économie, de la banque, de l'éducation, de la santé et de l’électricité. Ils ont ensuite officiellement lancé l’Année croisée Vietnam-Laos 2022.

Le Premier ministre lao a eu des rencontres avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyên Phu Trong, le président de la République Nguyên Xuân Phuc et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê. Il assistera également à la 44e réunion du comité intergouvernemental./.