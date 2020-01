Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a inspecté l’état de préparation au combat de la force de police mobile relevant du ministère de la Sécurité publique mardi 21 janvier à Hanoi, à la veille du prochain festival du Têt (Nouvel An lunaire) du Rat.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (quatrième à droite) visite les forces de police mobile. Photo: VNA

Il a salué les efforts de la police mobile pour mettre en place une solide posture de sécurité, découvrir rapidement et faire échouer tous les tentatives de sabotage des forces hostiles, assurant ainsi une sécurité absolue pour les grandes célébrations qui se déroulent dans le pays.



En toutes circonstances, il a appelé les forces de police mobile à faire preuve d’une forte volonté politique et d’une loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, ainsi qu’à renforcer l’esprit de vigilance révolutionnaire.



Selon le chef du gouvernement, la police mobile a mobilisé la synergie de l’ensemble du système politique pour accomplir les tâches assignées par le Parti, l’État et le peuple. Beaucoup d’entre eux se sont sacrifiés pour protéger la sécurité nationale et la sûreté et l’ordre sociaux.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé à la police mobile d’améliorer son expertise professionnelle et de rester plus proche de la population pour protéger ses intérêts légitimes.



Il a demandé à la police mobile d’assurer une sécurité absolue des activités pendant le festival du Nouvel An lunaire, les événements liés au Sommet de l’ASEAN 2020 qui se tiendra au Vietnam, les congrès du parti à tous les niveaux vers le 13e Congrès national du Parti et d’autres grands événements du pays.



Il a également demandé au ministère de la Sécurité publique de poursuivre les projets de création d’une force de sécurité publique régulière, bien exercée et moderne, répondant ainsi à la demande dans la nouvelle situation.



Le chef du gouvernement a estimé que les officiers et les soldats des forces de sécurité publique populaire, et des forces de police mobile en particulier, accompliront les tâches qui leur sont confiées, contribuant ainsi à protéger fermement la nation.

Le même jour, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a visité et inspecté l’état de préparation au combat au Département général de renseignement militaire.



Il a souligné la nécessité de continuer à construire les forces de renseignement de défense absolument loyales envers le Parti, la Patrie et le peuple, forte en idéologie politique, dotée de grandes capacités, et prête à accomplir avec brio les tâches à elles confiées. – VNA