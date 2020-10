Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a décidé d’accorder 500 milliards de dôngs à partir de la réserve budgétaire centrale en 2020 pour aider cinq provinces du Centre à financer les activités de sauvetage des victimes et de règlement des conséquences de récentes inondations.

Des enfants issus de l’ethnie minoritaire Vân Kiêu dans la commune de Truong Son, district de Quang Ninh, province de Quang Binh lourdement sinistrée par les inondations, se régalent de boire du lait après l'arrivée des secours. Photo : VNA





Les provinces de Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Quang Nam et Hà Tinh, qui sont dévastée par les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies diluviennes au cours des deux dernières semaines, recevront chacune 100 milliards de dôngs.

Le chef du goucernement a demandé aux comités populaires de ces provinces d’effectuer une compilation des dégâts, de dresser le bilan des dépenses et de rapporter les besoins financiers pour réaliser la tâche de sauvetage, la politique de sécurité sociale et le règlement des conséquences des catastrophes naturelles.

Les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies diluviennes au cours des deux dernières semaines ont fait 119 morts et 21 disparus, et provoqué d’énormes dégâts et de scènes de désolation allant de la province de Nghê An à celle de Quang Ngai, selon les statistiques encore incomplètes.



En outre, 37.524 maisons, 1.325 ha de riz, 12.479 ha de cultures vivrières ont été dévastés, 6.824 bétails et 937.823 volailles morts noyés, 20,2 km de digue et 116 km de canaux endommagés, de même que 43 km riverains et côtiers, 163,15 km de routes nationales et 161,88 km de routes locales. – VNA