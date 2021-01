Hoa Binh, 10 janvier (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exhorté le 10 janvier la province de Hoa Binh à valoriser son potentiel et son rôle de porte d'entrée vers la région du Nord-Ouest pour stimuler le développement local.

Panorama de la séance de travail avec les autorités de Hoa Binh . Photo : VNA

Lors d'une réunion de travail avec les autorités provinciales, le Premier ministre a également recommandé de profiter des avantages créés par la position près de Hanoi, pour stimuler le développement de Hoa Binh, en particulier dans le secteur du tourisme.



D'autre part, il a souligné les réalisations dans le contexte du COVID-10, telles que l'augmentation de 24% des recettes budgétaires d'une année sur l'autre et l'attraction de différents projets d'investissement, ainsi que la construction de nouvelles zones rurales et le augmentation de la couverture forestière.



Il a encouragé Hoa Binh à s'efforcer d'améliorer l'environnement d'investissement, d'accélérer la libération des terrains pour la mise en œuvre de grands projets et d'attirer davantage de voyageurs, parallèlement à la promotion du développement vert et de la lutte contre la pandémie.



A cette occasion, il a exigé que les autorités provinciales et le Groupe national d'électricité garantissent la sécurité routière pendant le processus d'extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh.- VNA