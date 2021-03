Hai Phong (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a informé dimanche 7 mars à Hai Phong (Nord) l’électorat de la ville portuaire des préparatifs de la 11e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature, ainsi que des réalisations de la délégation parlementaire municipale.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de sa rencontre avec l’électorat de la ville de Hai Phong, le 7 mars. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec l’électorat municipal, sa 25e et dernière en tant que député de la ville de Hai Phong, il a remercié le comité du Parti, le comité populaire, le conseil populaire, le Front de la Patrie et la population de Hai Phong pour leurs sentiments sincères et profonds accordés à la délégation parlementaire de Hai Phong et à sa personne.Les dirigeants de Hai Phong ont rapporté aux électeurs locaux des principales performances socio-économiques de la ville durant ces cinq dernières années, notamment une croissance exponentielle de plus de 14%, une taille économique représentant 5,3% d’économie nationale à compter jusqu’en 2020, un revenu par habitant de 5.900 dollars, un volume presque triplé des investissements sociaux, dont 90% provenant des investissements directs étrangers.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a qualifié ces résultats d’excellents et complets, notant une nette augmentation du poids de l’économie de Hai Phong en cinq ans, une croissance quasiment doublée, une belle amélioration des conditions de vie de la population locale et un bon contrôle de l’épidémie du nouveau coronavirus.Attribuant ce bilan à la solidarité et à la volonté de l’organisation du Parti, de l’administration et de la population de Hai Phong, il a recommandé à la ville de ne pas dormir sur ses lauriers, de poursuivre son développement robuste et de bien mettre en œuvre les résolutions pertinentes du gouvernement et de la ville.Le chef du gouvernelent a également souligné les grandes orientations à suivre pour la ville, notamment développer vigoureusement trois piliers économiques : l’économie maritime, l’industrie de haute technologie et le tourisme.Le but consiste à promouvoir les potentialités et avantages pour faire de Hai Phong une ville portuaire importante, une destination des multinationales et un centre touristique international, a-t-il indiqué.Au cours des deux derniers mois, Hai Phong a attiré plus de 2 milliards de dollars d’investissements, et des projets d’un capital unitaire d’un milliard de dollars vont venir s’implanter sur son territoire dans les temps à venir, a-t-il poursuivi.Hai Phong devrait s’efforcer de devenir un centre d’éducation, de formation et de santé de la région littorale du Nord, avec l’accent mis sur le développement des sciences et technologies et la convergence des richesses culturelles vietnamiennes, a-t-il souhaité.Il a également mentionné les réalisations importantes du pays au cours des cinq dernières années, notamment la taille de l’économie vietnamienne passant du 55e au 44e rang mondial et au 4e rang aséanien, la position internationale rehaussée du pays, les dettes publiques réduites à environ 55% du PIB et les réserves de change au plus haut.Le commerce extérieur du Vietnam a atteint 544 milliards de dollars en 2020, affichant un excédent commercial de 20 milliards de dollars, a indiqué le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.Selon le dirigeant, l’agriculture, la ruralité et la paysannerie continuaient de bénéficier d’une attention adéquate. En particulier, le gouvernement a promulgué la résolution N°120 sur le développement durable du delta du Mékong, qui a été plébiscitée par la population. – VNA