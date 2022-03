Khanh Hoa (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé samedi 12 mars que des mécanismes favorables soient mis en place pour faciliter le partenariat public-privé (PPP) dans la construction d’infrastructures, afin de stimuler le développement de la zone économique de Vân Phong (ZE) dans la province de Khanh Hoa (Centre).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) visitant le chantier naval de Hyundai Vietnam dans la ZE de Vân Phong, le 12 mars. Photo : VNA

Créé en 2006, la ZE de Vân Phong est située dans le district de Van Ninh et la ville de Ninh Hoa. Il s’agit d’une ZE multisectorielle avec un port international de conteneurs, une industrie du raffinage pétrolier et un point de transit pour le pétrole et les produits pétroliers.

Elle comprend également le tourisme, les services, l’industrie, l’aquaculture et d’autres secteurs économiques. Vân Phong est le centre économique de Khanh Hoa, un aimant à investissements et une force motrice pour le développement économique dans les régions voisines.

En 2021, la ZE de Vân Phong a attiré plus de 150 projets d’investissement avec un capital social totalisant plus de 4 milliards de dollars, dont plus de 120 projets nationaux et 30 étrangers. La plupart des quelque 100 projets déjà opérationnels sont de petite taille.

En visite sur place, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que Van Phong possède un potentiel exceptionnel et une grande compétitivité dans le développement économique, en particulier l’économie maritime et le tourisme.

Cependant, a-t-il noté, comme il sera difficile d’atteindre une croissance rapide si la ZE repose uniquement sur l’investissement public, Khanh Hoa, les ministères et les secteurs doivent élaborer des mécanismes et des politiques, en particulier ceux qui stimulent les PPP dans la construction d’infrastructures, pour promouvoir son développement.

Les modèles de PPP doivent être intensifiés sur la base du principe d’harmonisation des intérêts entre l’État, les citoyens et les entreprises, a-t-il encore indiqué.

En visitant le chantier naval de Hyundai Vietnam dans la ZE de Vân Phong, le chef du gouvernement a exprimé son espoir que Hyundai poursuivra l’expansion de ses investissements, augmentera la proportion de composants fabriqués au Vietnam dans ses produits, améliorera la qualité de fabrication en association avec la protection de l’environnement, améliorera la vie matérielle et spirituelle des travailleurs, et contribuera davantage au budget local, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre le Vietnam et la République de Corée.

Le chantier naval affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 millions de dollars, contribue chaque année pour plus de 5 millions de dollars au budget local et emploie plus de 5.000 travailleurs.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a supervisé le site qui devait être le point de départ d’une autoroute reliant Khanh Hoa à la ville de Buôn Ma Thuôt, dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre). Cette route sera longue de 115 à 130 km et investie avec plus de 21,9 billions de dôngs (957 millions de dollars).

Le dirigeant a demandé aux ministères et secteurs de travailler avec les deux provinces pour accélérer les préparatifs afin de soumettre ce projet à l’Assemblée nationale pour examen lors de la prochaine session.

Il a souligné que l’autoroute revêt une grande importance car elle contribuera à relier les régions de l’Est à celles de l’Ouest et le Nord au Sud, contribuant ainsi au développement des Hauts Plateaux du Centre. – VNA