Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la réunion périodique de novembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de faire des efforts afin de pouvoir achever d’ici la fin de l’année la couverture vaccinale complète chez les personnes de 18 ans et plus.

Lors de la réunion périodique de novembre du gouvernement tenue jeudi, le Premier ministre a exhorté les ministères, secteurs et localités de maintenir une adaptation sûre, flexible et un contrôle efficace du COVID-19, conformément à la Résolution gouvernementale No 128/NQ-CP.

Face aux évolutions complexes de l’épidémie et l’apparition d'un nouveau variant préoccupant du coronavirus, appelé Omicron, il leur a demandé de poursuivre la vaccination des enfants et la distribution de la 3e dose de vaccin aux personnes de 18 ans et plus.

Évaluant le développement socio-économique en novembre, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’accélérer le décaissement des fonds publics, la réforme administrative et de garantir le bien-être social.

Il a également ordonné aux ministères et organes concernés d'achever l’élaboration de la Stratégie globale sur la prévention et le contrôle du COVID-19 et du Programme de relance et de développement socio-économiques, pour les soumettre à l’Assemblée nationale lors de sa prochaine session.

Au cours des onze premiers mois de l’année, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 1,84% en glissement annuel, soit le plus faible niveau depuis 2016. Les recettes budgétaires ont augmenté de 8,9% et l’indice de production industrielle (IPI), de 3,6%.

Les investissements directs étrangers au Vietnam ont été en hausse de 11% sur un an, montrant l’optimisme des investisseurs étrangers quant à la relance de l’économie vietnamienne. -VNA