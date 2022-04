Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside mardi matin 5 avril une visioconférence entre le gouvernement et les localités. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les localités de faire plus d’efforts pour réaliser efficacement les tâches désignées, en particulier les 12 groupes de tâches principales, lors d'une visioconférence entre le gouvernement et les localités consacrée à la situation socio-économique en mars et du premier trimestre, tenue le 5 avril à Hanoi.

Selon le chef du gouvernement, au premier trimestre, la situation socio-économique a obtenu des résultats encourageants. L'épidémie de COVID-19 est sous contrôle et les indicateurs de cas graves et de décès ont tous fortement diminué. La croissance économique est assez bonne. La macro-économie s'est maintenue de manière stable, l'inflation a été maîtrisée. Plus précisément, la croissance du PIB est estimée de 5,3 % par rapport à la même période de l'an dernier, et l'IPC est de 1,92%.

Le développement des entreprises commence à s’épanouir avec 60.000 entreprises (nouvelles entreprises et celles retournant au marché). Le bien-être social est maintenu avec plus de 79.000 milliards de dongs soutenant plus de 48,6 millions de personnes et plus de 742.000 employeurs.

Mais il existe encore des lacunes, des difficultés et des risques comme l’épidémie et la pression inflationniste, a remarqué le Premier ministre.

Lors de la visioconférence, le chef du gouvernement a exhorté les secteurs et les localités à continuer de bien mettre en œuvre les Résolutions du Comité central du Parti, du gouvernement, les programmes de lutte et de prévention du COVID-19 et de la reprise socio-économique, après avoir prévu des difficultés futures au deuxième trimestre 2022.

D'autre part, d'autres tâches importantes sont la garantie de la stabilité macroéconomique et la maîtrise de l'inflation, la promotion du décaissement du fonds d’investissements publics et la création de conditions favorables à la production et aux affaires, ainsi que l'utilisation efficace des accords de libre-échange pour élargir les marchés d’exportations, a-t-il souligné.

Photo : VNA

De même, le dirigeant vietnamien a proposé de donner la priorité à la transformation numérique et à l'économie numérique, verte et circulaire, à l'adaptation au changement climatique et au respect des engagements pris lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 26), au développement de la culture et de l'éducation, à la garantie du bien-être social et de la vie spirituelle des habitants.

Parmi les autres tâches importantes figurent la protection de la souveraineté nationale, la lutte contre la corruption, la garantie de la stabilité politique et de l'ordre social, a-t-il souligné.

Lors de cette conférence, les délégués ont également discuté du déploiement des investissements, de la construction et de la préparation des investissements dans d'importants projets de transport nationaux, tels que l'autoroute Nord-Sud et l'aéroport international de Long Thanh, entre autres. -VNA