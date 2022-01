Le Premier ministre du Vanuatu, Bob Loughman Weibur, et des membres de la communauté vietnamienne lors de l'événement. Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre du Vanuatu, Bob Loughman Weibur, a assisté le 29 janvier au soir à un événement organisé par des Vietnamiens dans ce pays pour saluer le Nouvel An lunaire du Tigre 2022.



Lors de cet événement qui a réuni environ 200 personnes, le Premier ministre Bob Loughman Weibur a déclaré apprécier les contributions importantes de la communauté vietnamienne au Vanuatu, avant de leur adresser ses meilleurs voeux du Têt.



Il a en outre affirmé son soutien à la construction d’une maison de la communauté vietnamienne et s’est engagé à accorder un don au projet. Il a également exprimé sa volonté de s’efforcer de renforcer les relations avec le Vietnam, notamment à l’occasion du 40e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1982-2022).



Représentant la communauté vietnamienne au Vanuatu, Dinh Van Tu a proposé au gouvernement du Vanuatu de renforcer la coopération avec la Vietnam dans divers domaines, l’agriculture et la pêche en particulier.



Par la même occasion, les ambassades du Vietnam à Cuba et en République tchèque ont organisé des rencontre avec des Vietnamiens dans ces pays. -VNA