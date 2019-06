Hanoï, 24 juin (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné la nécessité d'accélérer l'édification d'un gouvernement numérique, d'une administration numérique et d'un système urbain intelligent, affirmant que l'application de nouvelles technologies contribuerait à accélérer la réponse politique et à détecter rapidement lacunes dans l'application de la loi.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (centre) lors du symposium. Photo : VNA

S'exprimant lors d'un symposium sur « La quatrième révolution industrielle et les nouvelles questions juridiques » à Hanoi le 24 juin, le chef du gouvernement a déclaré que la formation des ressources humaines juridiques devait s'adapter aux nouvelles tendances du développement technologique.

Il a demandé aux ministères et aux secteurs concernés d’examiner de toute urgence les documents juridiques en vigueur afin de mieux évaluer leur compatibilité avec la quatrième révolution industrielle et de proposer rapidement des directives pour les amendements et les suppléments.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé au ministère de la Justice d’étudier et de présenter des questions spécifiques ainsi que des solutions pour accélérer la construction, la publication et la mise en œuvre effective des lois.



Entre-temps, il a demandé au ministère du Plan et de l'Investissement de finaliser et de soumettre au gouvernement pour l’examen et la promulgation d'une stratégie nationale sur la quatrième révolution industrielle, et de coordonner étroitement avec le ministère de l'Information et de la Communication dans la construction et la réalisation d'un projet national de numérisation.

Le Premier ministre a exhorté le ministère de la Sécurité publique à compléter de toute urgence une base de données nationale sur l'identité, qui servirait de base à l'identification et à l'authentification électroniques et au partage d'informations de manière sûre et efficace et bientôt respecter les directives pour la mise en œuvre de la loi sur la cybersécurité, assurant ainsi à la fois le développement socio-économique numérique et la sécurité des réseaux.

Il a demandé à la Banque d’Etat du Vietnam d'évaluer l'impact de l'apparition et de la circulation de monnaies numériques ou de portefeuilles électroniques, proposant ainsi des politiques appropriées, et de soumettre prochainement au gouvernement la réglementation des nouvelles formes de mobilisation de capitaux et de crédit.

Le ministère de l'Information et des Communications devrait s'attacher à améliorer les institutions, les politiques et les lois afin de promouvoir le développement d'infrastructures informatiques, déployer prochainement le réseau 5G et répondre aux exigences de l'application de l'internet des objets (IoT) dès que possible, et se coordonner avec la Banque d'État du Vietnam dans la promotion du paiement électronique, avec de nouvelles formes de paiement via mobile (argent mobile) ou des portefeuilles électroniques, a-t-il déclaré.

Le Vietnam se présente devant une grande opportunité de réaliser son aspiration à devenir un pays prospère et puissant s'il est capable d'appliquer efficacement les technologies de base de la quatrième révolution industrielle telles que l'intelligence artificielle, l'IoT, le Big Data, la technologie des blocs, l'informatique en nuage dans le développement socio-économique, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a affirmé que la qualité de la croissance économique du Vietnam s’était remarquablement améliorée ces dernières années et que plusieurs entreprises technologiques ont connu une croissance spectaculaire et sont devenues des marques prestigieuses telles que Viettel et VNG.



Le Premier ministre a demandé aux agences concernées d’identifier exactement les problèmes juridiques liés aux technologies afin de renforcer le système juridique de la nation dans le contexte de la révolution actuelle.

Organisé par le ministère de la Justice, le symposium a ouvert un débat national sur l'avenir du système judiciaire dans le contexte où la quatrième révolution industrielle a eu un impact important sur le développement socio-économique du Vietnam.-VNA