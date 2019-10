Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux ambassadeurs et aux représentants en chef des missions du Vietnam à l’étranger de doubler leurs efforts pour contribuer à l’édification du pays et aussi au développement du secteur diplomatique.

Le chef du gouvernement a rencontré le 9 octobre à Hanoi des ambassadeurs et représentants en chef des missions du Vietnam à l’étranger, avant leur départ pour le nouveau mandat 2019-2022.



Le Premier ministre a souhaité qu’ils fassent preuve d’une responsabilité pour protéger les intérêts des citoyens vietnamiens et promouvoir la coopération multiforme entre le Vietnam et les pays étrangers.



Les ambassadeurs et les représentants en chef des missions du Vietnam à l’étranger ont été invités à aider les résidents vietnamiens à préserver la culture traditionnelle, tout en promouvant activement le commerce et les investissements, et à partager des informations sur les marchés étrangers avec les entreprises vietnamiennes.



En particulier, ils doivent saisir la situation dans les pays étrangers et proposer des consultations de politique extérieure au Parti et à l'État.



Le vice-ministre des Affaires étrangères, To Quoc Dung, a déclaré que les ambassadeurs et représentants en chef des missions du Vietnam à l’étranger avaient tenu des séances de travail avec des ministères, des secteurs et des localités pour comprendre mieux la situation avant leur départ pour leur mission.



Les diplomates ont également promis de faire de leur mieux pour maintenir la solidarité et accomplir les tâches qui leur étaient assignées. - VNA









