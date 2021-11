Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de direction national de la prévention et du contrôle du COVID-19 (Comité de direction) a présidé le 20 novembre une réunion nationale virtuelle du Comité de direction avec le Comité de direction des 63 villes et provinces pour évaluer les résultats de la prévention et du contrôle de la pandémie de COVID-19 et discuter des tâches et des solutions pour le contrôler, rétablir l’économie dans le temps à venir.

S'exprimant à la réunion, Pham Minh Chinh a demandé d'examiner les résultats obtenus et les problèmes en suspense après plus d'un mois de mise en œuvre de la Résolution 128/NQ -CP du gouvernement sur l'adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace de la pandémie de COVID-19 et le Guide No 4800/QD-BYT du ministère de la Santé sur la mise en œuvre de la résolution gouvernementale, ce pour apporter des ajustements appropriés. Il a demandé aux dirigeants locaux de préciser leurs demandes concernant les vaccins, les médicaments pour traiter le COVID-19 et les fournitures médicales au service de la lutte contre le coronavirus.



Selon le Comité de direction, après plus d'un mois de mise en œuvre de la résolution gouvernementale et du guide du ministère de la Santé, le pays a enregistré 105.543 cas intracommunautaires. Par rapport au mois précédent, le nombre de cas intracommunautaires a augmenté de 2,9%, mais le nombre de décès a chuté de 46,3%, le nombre de patients traités à l'hôpital a baissé de 25,3%, le nombre de cas graves et critiques a aussi diminué de 40, 8%.

Participant à la réunion, les dirigeants locaux ont évoqué des difficultés comme la lenteur dans la vaccination des enfants ; la facilité dans le déplacement entrainant la propagation de la pandémie s'il n'y a pas de mesures pour assurer la sécurité ; la sensibilisation des gens à la prévention et au contrôle de la pandémie laissant à désirer. Bien que le système de santé de base soit renforcé, il ne répond pas encore aux exigences face aux grandes épidémies.

Ils ont également analysé et convenu des mesures qui doivent être poursuivies dans les temps à venir, telles que : poursuivre la devise de l'adaptation sûre et flexible, et de contrôle efficace de la pandémie de COVID-19 ; détecter, localiser, isoler et retracer rapidement les cas d’infection ; mettre en place des stations médicales mobiles ; accélérer davantage la vaccination ; renforcer la supervision de l’application des mesures préventives dans les agences, unités, organisations et entreprises, en particulier dans les hôpitaux, marchés, gares, aéroports … ; surveiller de près les personnes revenant des zones épidémiques ; soutenir les employés comme employeurs.

En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé qu'après plus d'un mois de mise en œuvre de la résolution du gouvernement et du guide du ministère de la Santé, la pandémie de COVID-19 est sous contrôle à l'échelle nationale ; la macro-économie est restée stable, l'inflation a été maîtrisée à un niveau bas. Cependant, le chef du gouvernement a souligné le risque élevé d'une résurgence de la pandémie.

Alors, le Premier ministre a demandé aux localités de compléter prochainement les plans et scénarios de mise en œuvre de la résolution gouvernementale en fonction de la situation actuelle ; d’élaborer un plan pour se soutenir en cas d'épidémie ; de promouvoir la stratégie vaccinale et de s'efforcer d’accomplir la double vaccination pour les personnes âgées de 18 ans et plus d'ici fin année ; se préparer à la vaccination des enfants et à l’octroi de la troisième dose de vaccin.

Il a chargé les ministères et les secteurs d'utiliser efficacement les plateformes technologiques dans la prévention et le contrôle de la pandémie ; d’étudier et de promulguer des réglementations d'entrée et de sortie adaptées à la situation actuelle ; de combattre la corruption, les phénomènes négatifs et les intérêts du groupe spécifique dans la mise en œuvre des politiques de prévention et de contrôle du COVID-19 et de développement socio-économique. - VNA