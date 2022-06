Le Premier ministre Pham Minh Chinh évalue la situation de la mine de fer de Thach Khê. Photo: VNA

Ha Tinh (VNA) – Durant sa visite de travail à Hà Tinh (Centre), le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé samedi matin évaluer la situation de la mine de fer de Thach Khê après 14 ans de suspension du projet d'investissement et d'exploitation, et étudier la possibilité de développer le tourisme maritime dans la région.



Découverte en 1960, Thach Khe est actuellement la plus grande mine de de fer d'Asie du Sud-Est avec une réserve estimée à 544 millions de tonnes, soit la moitié des reserves totales du pays. La mine couvre 4.821 hectares dans six communes du district de Thach Ha.



En 2008, la société Thach Khe Iron (TIC), basée à Ha Tinh, relevant du groupe du charbon et des industries minières du Vietnam (TKV), a lancé un projet d'exploitation de plus de 50 ans avec un capital d'investissement total de 14.500 milliards de dôngs (627,61 millions de dollars). Cependant, pendant sa mise en oeuvre, le projet a été confronté à de nombreux problèmes concernant la mobilisation et l'apport de capitaux, les retards dans le libération du terrain, la conception technique et la construction de la zone de réinstallation. Par conséquent, en novembre 2011, le gouvernement a dû suspendre et réévaluer le projet.



Après avoir écouté des rapports sur des réserves, la qualité du minerai et la structure géologique de la mine; la planification, la libération du terrain, la mise en oeuvre du projet; la relation interrégionale et intersectorielle entre l'exploitation de la mine et le développement socio-économique de la province, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la province de peser sérieusement tous les aspects socio-économiques, environnementaux… pour décider de la poursuite ou de l’arrêt du projet. -VNA