Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le 4 mars le Centre national d'innovation (NIC) du Vietnam relevant du ministère du Plan et de l'Investissement et du Groupe de l'industrie et des télécommunications militaire ( Viettel ).En visite au NIC, le Premier ministre Chinh a déclaré que la construction de ce centre était une décision hautement nécessaire et opportune pour atteindre les objectifs fixés par le 13e Congrès du Parti national, notamment faire du Vietnam un pays en développement avec une industrie axée sur la modernité qui dépasse le revenu intermédiaire de la tranche inférieure d'ici 2025, un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045 ; et stimuler le développement fondé sur la science, la technologie et l'innovation.Il voulait que le NIC devienne un rendez-vous d'intellectuels du monde entier pour créer des ressources permettant de diffuser les avantages et les valeurs de l'innovation à l'ensemble de la société. Pour ce faire, des mécanismes, des politiques, des ressources, des efforts et un dévouement sont nécessaires.Le chef du gouvernement a demandé au ministère du Plan et de l’Investissement de se coordonner avec d'autres ministères, secteurs et agences pour créer un cadre juridique favorable au fonctionnement efficace du centre ; créer des mécanismes et des politiques pour attirer les intellectuels et développer un écosystème d'innovation.En particulier, les parties concernées devraient créer un fonds pour encourager l'innovation, perfectionner un modèle de centre d'innovation adapté au Vietnam, investir dans des infrastructures et des équipements pour garantir les activités de recherche et d'innovation, numériser les opérations du NIC et connecter le NIC au système de base de données national pour construire de grandes bases de données et développer l'intelligence artificielle, selon le Premier ministre.Approuvé par le Premier ministre en 2019, le NIC est investi de 4.040 milliards de dongs (près de 169,6 millions de dollars) et est actuellement en phase de finition. Le centre couvrant une superficie de 35ha est mis en place dans le but de soutenir et de développer les écosystèmes de startups et d'innovation au Vietnam. Une fois opérationnel, il devrait accueillir des entreprises d'innovation nationales et internationales, des laboratoires, des bureaux de grandes entreprises, ainsi que des experts et des scientifiques de premier plan.