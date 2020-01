Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé lors d’une conférence lundi 6 janvier à Hanoi au secteur des statistiques de continuer à améliorer la qualité des informations statistiques, notamment le travail d’analyse et de prévision, pour mieux servir la gestion et le pilotage du développement socio-économique.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse à la conférence du secteur des statistiques, le 6 janvier à Hanoi. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a souligné les réalisations du secteur en 2019 ainsi que l’importance des données statistiques, estimant que grâce au système des statistiques, les indices socioéconomiques ont été publiés en temps opportun.Il a ainsi mis en avant une croissance économique de 7,02%, une taille de l’économie vietnamienne de 262 milliards de dollars, un revenu par habitant de près de 2.700 dollars, et d’autres indices importants sur l’élévation de la productivité, la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la vie de la population.Les données statistiques ont prouvé que le Vietnam a connu des développements, tant quantitatifs que qualitatifs, dans de nombreux domaines, a fait valoir le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.Le dirigeant a également indiqué que l’Office général des statistiques du Vietnam (OGS) s’est bien coordonné avec le Fonds monétaire international (FMI) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour réévaluer la taille du PIB de manière convaincante, précise, opportune et scientifique.L’application des technologies aidant, le recensement national de la population et du logement de 2019 a été organisé avec succès, a-t-il ajouté.Le secteur des statistiques devra mener à bien deux tâches essentielles. Il s’agit d’améliorer la qualité et l’efficacité du travail des statistiques au service de l’action du gouvernement, et de fournir des informations socio-économiques complètes au service des habitants et des entreprises, a-t-il déclaré.Le secteur devra continuer de déployer efficacement la stratégie de développement des statistiques du Vietnam et de ses progres grands projets, notamment le projet de statistiques de l’économie non-observée.Il faudra également continuer à synthétiser et à publier la taille réévaluée du PIB en 2018, 2019, 2020 et des données du PIB des localités, construire un ensemble de données synchronisées et cohérentes du niveau central au ressort local dans la perspective des congrès du Parti à tous les niveaux et le 13e Congrès national du Parti. – VNA