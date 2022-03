Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lors d’une conférence nationale en ligne, mercredi 2 mars, aux ministères et agences de renforcer les recherches sur la plannification pour trouver de nouveaux moteur de développement des régions.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence nationale en ligne à Hanoi, le 2 mars. Photo : VNA

La planification globale nationale pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050 doit se faire dans un souci d’équilibre et d’harmonisation entre les ministères, les secteurs et les localités ; entre l’économie, la culture et la société, a-t-il déclaré.

Elle ne doit pas sacrifier le bien-être, l’équité sociale et la protection de l’environnement à la simple croissance économique, a indiqué le chef du gouvernement.



La planification globale nationale doit être associée au développement de la région et du monde et déterminer comment le Vietnam va se développer dans la chaîne de maillons régionale et mondiale, a-t-il ajouté.

Des délégues à la conférence nationale en ligne à Hanoi, le 2 mars. Photo : VNA

Qualifiant d’une tâche politique importante en 2022, le dirigeant a demandé que la planification globale nationale doive traduire une vision stratégique en suivant de près les lignes directrices du Parti et de l’État et la réalité.

Elle doit permettre de promouvoir les avantages compétitifs ainsi que l’indépendance, l’autonomie et la résilience de chaque secteur et de chaque localité, assurer une combinaison harmonieuse et raisonnable entre les forces internes et externes, entre l’indépendance, l’autonomie et l’intégration, a-t-il encore indiqué.

Une bonne planification appelle à de bons projets et attire de bons investisseurs, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Vue de la conférence nationale en ligne à Hanoi, le 2 mars. Photo : VNA

Signe de l’importance des enjeux, les vice-Premiers ministres Pham Binh Minh, Lê Minh Khai, Vu Duc Dam et Lê Van Thành ainsi que les responsables des ministères et des 63 provinces et villes se sont penchés sur les planifications et les orientations pour période 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2050.

Notant les résultats en la matière, notamment le perfectionnement des institutions relatives à la planification, le chef du gouvernement a estimé que le pays peut mieux faire dans la mesure où les progrès et la qualité de la planification nationale ne sauraient être un motif de contentement.

Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de sélectionner des investisseurs de qualité, de rester attentifs aux avis des scientifiques, des gestionnaires, des habitants et des entrepreneurs ; de créer des groupes d’assistance en matière de planification et de construire une base de données nationale au service de la planification. – VNA