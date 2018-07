Hanoi, 9 juillet (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé au ministre de l'Information et de la Communication de suivre de près la correction de Facebook de sa carte sur les archipels Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly) au Vietnam et de veiller à ce qu’une telle action ne se répète plus.

La carte publiée sur l’application Facebook Ads Manager.

Facebook a publié une carte qui prive le Vietnam des archipels de Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys). Cette carte a même attribué la souveraineté de ces archipels à la Chine.

Cette erreur commise par le réseau social le plus important du monde avait provoqué une vive protestation au Vietnam. Le Département de la radio, de la télévision et des informations électroniques du ministère de l'Information et des Communications a demandé au réseau social de corriger ses erreurs.

Le porte-parole de Facebook a expliqué que c'était une faute purement technique et que ce réseau social a corrigé l'erreur et met en œuvre la version mise à jour globalement.- VNA