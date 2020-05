Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné mercredi 12 mai la demande de se modeler sur la pensée, la moralité et le style Hô Chi Minh pour continuer et développer effectivement la cause révolutionnaire qu’il a laissée à tout le Parti, à tout le peuple et à toute l’armée.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors du programme d’échange «Hô Chi Minh – parcours d’aspiration 2020», le 12 mai à Hanoi. Photo : VNA

Dans son discours prononcé lors du programme d’échange «Hô Chi Minh – parcours d’aspiration 2020» organisé à Hanoi, le chef du gouvernement a déclaré qu’étudier et suivre la pensée, la moralité et le style Hô Chi Minh représente la manière efficace de construire «un Vietnam puissant».

«Il s’agit d’une tâche de tout le Parti, de tout le système politique, répondant aux exigences de l’œuvre d’industrialisation et de modernisation du pays durant la nouvelle période, réaliser l’aspiration à construire un Vietnam puissant, à rivaliser avec les puissances des cinq continents», a-t-il déclaré.

Le dirigeant a noté que ces quatre dernières années, l’accélération de l’étude et du modelage de la pensée, de la moralité et du style Hô Chi Minh a abouti à de nombreux résultats importants, a enrayé dans un premier temps la dégradation en termes d’idéologie politique, de moralité et de mode de vie ainsi que les manifestations d’«auto-évolution» et d’«auto-transformation» en interne.

Les dirigeants du Parti et de l’Etat participant au programme d’échange «Hô Chi Minh – parcours d’aspiration 2020», le 12 mai à Hanoi. Photo : VNA

Cela a en même temps apporté son concours d’énergies et encouragé tout le peuple à se persévérer, à rivaliser d’ardeur et à redoubler d’efforts pour réaliser avec succès l’objectif d’indépendance nationale et du socialisme, a-t-il plaidé.

Au nom du Parti et de l’État, il a félicité les collectifs et les individus, dont des médecins vaillants en première ligne du combat contre l’épidémie du nouveau coronavirus, qui ont bravé les difficultés, surmonté les défis et apporté leurs contributions, jour et nuit, aux réalisations communes du pays.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également apprécié l’initiative de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti d’organiser cet événement à l’occasion du 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh.

Un numéro artistique du programme d’échange «Hô Chi Minh – parcours d’aspiration 2020», le 12 mai à Hanoi. Photo : VNA

Il a invité à concentrer les efforts pour mieux mettre en œuvre la Directive n°05-CT/TW du Bureau politique sur le renforcement de l’étude et du modelage de la pensée, de la moralité et du style Hô Chi Minh.

«Pour que l’étude et la pratique de la pensée, de la moralité et du style Hô Chi Minh soient vraiment efficaces, le dirigeant a espéré que chaque personne s’efforce chaque jour et chaque heure de faire des choses qui sont bénéfiques pour le peuple et le pays, en le considérant comme son devoir et son honneur», a-t-il conclu. – VNA