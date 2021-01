Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a ordonné aux ministères, aux secteurs et aux localités de revoir minutieusement les mesures et les scénarios de prévention et de contrôle du COVID-19 avant le 13e Congrès national du Parti, prévu du 25 janvier au 2 février.

C'est le contenu du document 35/TTg-KGVX publié le 13 janvier sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre le coronavirus.

Dans le contexte des évolutions compliquées de la pandémie avec l'apparition de nouvelles variantes plus contagieuses du coronavirus SARS-CoV-2, le Premier ministre a demandé aux ministres, aux présidents des Comités populaires des villes et provinces du ressort central et au chef du Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 d'intensifier les mesures préventives, conformément aux directions du Bureau Politique et du Secrétariat du Comité central du Parti, du gouvernement, du Premier ministre et du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Prélèvement d'échantillons pour le test COVID-19. Photo: VNA

Dans ce document, le chef du gouvernement a demandé d’assigner les autres fonctionnaires remplaçant les membres du Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 durant la période où ils participeront au 13e Congrès national du Parti.

Le chef et les membres dudit comité qui participeront au congrès doivent confier leurs tâches aux personnes désignées, a insisté le chef du gouvernement. -VNA