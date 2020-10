Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé vendredi 30 octobre aux ministères, secteurs et localités de doubler, tripler les efforts pour accélérer le développement socio-économique durant les deux derniers mois de l’année et bien préparer le plan pour 2021.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de la réunion périodique du gouvernement à Hanoi, le 30 octobre. Photo : VGP

Le chef du gouvernement a ouvert la réunion périodique du gouvernement en observant une minute de silence à la mémoire des cadres, officiers, soldats qui se sont sacrifiés et des habitants qui ont perdu la vie lors des typhons et inondations consécutifs dans le Centre ces dernières semaines.Après le passage dévastateur du huitième typhon dans le Centre, s’est abattue Molave la neuvième tempête au Vietnam, provoquant de nouvelles scènes de désolation. Au moins, 230 personnes ont été tuées, plusieurs autres sont encore portées disparues, environ 92.000 maisons endommagées, dont plus de 5.000 entièrement détruites, plus de 600 ouvrages publics ravagés.Plus les difficultés sont grandes, plus nous sommes déterminés à faire avancer le pays, a-t-il déclaré, invitant à traduire l’affection et la solidarité avec les habitants du Centre en un élan de production.Le Premier ministre a noté une reprise économique en forme de V durant le troisième trimestre et prévu une possible croissance de 2 à 3% cette année alors que l’épidémie du nouveau coronavirus a été pour l’essentiel maîtrisée. Les prix à la consommation ont augmenté seulement de 0,09% en octobre par rapport à septembre et de 3,71% en dix mois en glissement annuel. Le Vietnam a affiché un excédent commercial de 18,7 milliards de dollars.