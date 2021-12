Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lors d’une conférence nationale mardi 21 décembre au secteur judiciaire de placer les citoyens et les entreprises au centre des actions.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh demande au secteur judiciaire d’inculquer à son personnel une approche centrée sur les personnes et les entreprises dans l’élaboration et l’application des lois. Photo : VNA



Le ministère de la Justice et le secteur judiciaire se doivent de bien posséder la devise de prendre les habitants et les entreprises pour centre et sujet dans la construction et l’application de la loi, a-t-il indiqué lors de la conférence nationale organisée par visioconférence par le ministère de la Justice sur le déploiement du travail judiciaire en 2022.



Il a déclaré que le ministère de la Justice et au secteur judiciaire doivent redoubler d’efforts pour bien performer face aux exigences croissantes de l’environnement juridique du peuple et de la réalité de la construction d’une démocratie socialiste, et que tous les citoyens et toutes les entreprises doivent respecter strictement la Constitution et la loi.



Pour bien accomplir cette tâche, le ministère de la Justice et le secteur judiciaire doivent élever la prise de conscience sur la position, le rôle et l’importance du développement et du perfectionnement du droit, car il s’agit de l’une des trois percées stratégiques identifiées par le Parti depuis son 11e Congrès national, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a hautement apprécié les contributions du ministère de la Justice à la prévention et à la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, en construisant un système politique sain et puissant; contribuer à améliorer le prestige du Vietnam pour la qualité des dispositions légales.

Il a demandé au ministère de la Justice et au secteur judiciaire de renforcer le leadership du Parti et la direction des autorités à tous les niveaux, de s’attirer le soutien des citoyens et des entreprises, de promouvoir l’innovation et la créativité pour parfaire, construire, divulguer, appliquer et surveiller le respect de la loi.



Le dirigeant a également recommandé d’investir davantage dans le renforcement institutionnel et de considérer cet investissement comme un investissement pour le développement. – VNA