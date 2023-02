Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime à la téléconférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné jeudi au gouvernement, aux ministères, aux secteurs et aux localités de continuer à donner la priorité au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l’inflation, à la promotion de la croissance et à la garantie des grands équilibres.

Lors de la téléconférence mensuelle de janvier entre le gouvernement et les localités, le 2 février, le Premier ministre a indiqué qu’en janvier, le développement socio-économique poursuivait la tendance positive et avait obtenu des résultats complets.

Plus précisément, la situation macro-économique reste stable, l’inflation est maîtrisée, les grands équilibres sont assurés. Les industries et domaines clés tels que l’industrie, l’agriculture et le tourisme ont connu un développement stable et en plein essor.

Le bien-être social est assuré et 25 millions de personnes sont bénéficiés de politiques sociales d’un montant total d’environ 9.500 milliards de dôngs (404 millions de dollars). En outre, la sécurité, l’ordre social et la sécurité routière sont fondamentalement garantis, a-t-il remarqué.

Dans son dernier rapport publié en janvier, la Banque mondiale prévoit que la croissance économique du Vietnam en 2023 devrait atteindre 6,3%, soit le deuxième niveau le plus élevé de l’Asie-Pacifique.

Le gouvernement a promulgué et dirigé la mise en œuvre de la Résolution No 01 sur les tâches et mesures principales visant à déployer le plan de développement socio-économique et les prévisions budgétaires de l’État, à améliorer l’environnement des affaires et de la compétitivité nationale en 2023 ; avec 6 perspectives, 11 tâches et solutions principales, 142 tâches spécifiques, a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités d’élaborer et de mettre en œuvre de toute urgence les plans d’action pour concrétiser cette Résolution.

Le dirigeant a exigé de promulguer rapidement des documents guidant la mise en œuvre de trois programmes cibles nationaux, d’achever la distribution de capitaux restants du programme de reprise et de développement socio-économique, et d’accélérer la construction de grands projets.

Les ministères, secteurs et localités sont également invités à développer et exploiter efficacement le marché intérieur, à renforcer la promotion commerciale, à connecter l’offre et la demande, à élargir les marchés d’exportation, à diversifier les marchés, les produits et les chaînes d’approvisionnement, et à exploiter efficacement les accords de libre-échange, en particulier ceux de nouvelle génération.

Enfin, le Premier ministre a exhorté à continuer à promouvoir la réforme administrative et à améliorer l’environnement des affaires, à réduire et simplifier les réglementations liées à la production et aux activités commerciales, à promouvoir l’e-gouvernement, la citoyenneté numérique, l’économie numérique et à assurer la défense et la sécurité nationales, etc. -VNA