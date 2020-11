Panorama de la séance de travail entre le Premier ministre et les dirigeants de Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh et Da Nang, le 1er novembre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Après avoir rencontré des sinistrés des crues et inondations au Centre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu dimanche après-midi une séance de travail avec les dirigeants des provinces de Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh et de la ville de Da Nang sur le traitement des conséquences du typhon Molave.



Selon un bilan actualisé à 07h00 dimanche 1er novembre par le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, le typhon Molave a fait 29 morts, 51 disparus et 134 blessés. Les pertes matérielles sont estimées à environ 10.000 milliards de dôngs.



Lors de la séance de travail organisée dans la ville de Tam Ky, province de Quang Nam, le Premier ministre a ordonné aux ministères, organes concernés et localités de prendre des mesures plus fortes et plus rapides pour traiter les conséquences du typhon Molave, car il y a encore de nombreuses personnes portées disparues, outre des risques de maladies et des problèmes environnementaux. Il a également souligné la nécessité de réfléchir à des mesures à long terme pour assurer une bonne réponse aux tempêtes et aux inondations, garantir la sécurité des gens et de leurs propriétés.



En ce qui concerne les mesures spécifiques, le chef du gouvernement a insisté sur l’importance d’assurer la circulation sur les routes principales et de prendre toutes mesures nécessaires pour retrouver les personnes portées disparues et traiter les blessés. Il a demandé à Quang Nam d’ordonner à l’Hôpital général provincial de fournir des soins gratuits aux victimes des glissements de terrain.



Nguyen Xuan Phuc a en outre demandé aux forces de l’Armée et de la Police d’assister activement les habitants dans la réparation et la reconstruction de maisons et de travaux de génie civil. Il a chargé le ministère des Finances de préparer des fonds pour soutenir les localités gravement ravagées par le typhon Molave, en particulier Quang Nam, Quang Ngai et Binh Dinh...-VNA