Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé vendredi 10 décembre aux comités de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19 des 63 provinces et villes de trouver des solutions permettant de bien contrôler l’épidémie de Covid-19 pour poursuivre la réouverture et redresser les activités socio-économiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion, le 10 décembre. Photo : VNA

Présidant une réunion en ligne entre le Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19 et les localités, le chef du gouvernement a fait savoir qu’Après près de deux mois de mise en œuvre la résolution n°128/NQ-CP sur les règlements provisoires sur l’adaptation sûre, flexible et le contrôle efficace de l’épidémie de Covid-19, le Vietnam est en train de maîtriser l’épidémie ; la vie socio-économique se redresse progressivement et se développe, a-t-il indiqué.Nous avons perfectionné les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie basées sur trois piliers principaux (isolement, dépistage et traitement) et la formule "5K vaccins, médicaments thérapeutiques technologie conscience de la population autres mesures", s’est-il félicité.Le chef du gouvernement a cependant mis en garde contre l’évolution complexe de la situation épidémiologique durant ces derniers jours et le risque élevé de pénétration et de propagation du nouveau variant Omicron du Covid-19 sur le territoire.Dans les temps à venir, l’épidémie de Covid-19 évoluera de manière toujours complexe, le redressement et le développement socio-économique resteront difficiles, le marché du travail fera toujours grise mine et la pénurie de main-d’œuvre sera encore une réalité, surtout dans les parcs industriels, a-t-il estimé.Les signes de propagation de Omicron qui présente plus de mutations que le variant Delta, se multiplient sur tous les continents. La capacité des vaccins à freiner sa diffusion reste à déterminer, mais les gestes barrières élémentaires sont toujours d’actualité.Par conséquent, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de contrôler strictement l’épidémie, de minimiser les cas, les cas graves et les décès liés au Covid-19, et de mettre en œuvre de manière persévérante, conséquente et globale la résolution n°128/NQ-CP.Il a également ordonné de faire en sorte que le pays ne manque pas de vaccins et de médicaments thérapeutiques, de s’approvisionner en vaccins non seulement au moyen des importations mais aussi de l’accélération des recherches et du transfert de technologie de production au Vietnam, en gardant à l’esprit que la vie de la population passe avant tout. – VNA