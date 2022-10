Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz et le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong (droite). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz et une délégation cubaine de haut rang l’accompagnant ont quitté le 2 octobre Ho Chi Minh-Ville, mettant fin avec succès à leur visite d'amitié officielle au Vietnam du 28 septembre au 2 octobre 2022.

C’est la première visite en dehors de l'Amérique latine du Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz depuis sa prise de fonction en décembre 2019, également la première visite de haut dirigeant cubain au Vietnam depuis 2018.

Au Vietnam, il est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée ; a effectué un entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh ; salué le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong ; rencontré le président Nguyen Xuan Phuc, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Il a participé au Forum de promotion des affaires Vietnam - Cuba; rencontré les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville.

Lors de la réception du Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a exprimé sa conviction que la visite contribuerait à approfondir les relations d’amitié et de coopération Vietnam-Cuba. Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens étaient toujours reconnaissants du soutien et de l'assistance du Parti, de l'État et du peuple de Cuba dans la lutte pour la libération et l’édification du pays.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz. Photo : VNA



Le président Nguyen Xuan Phuc, lors de sa rencontre avec le dirigeant cubain, a souligné que, dans le contexte de développements internationaux compliqués, le Vietnam était toujours à côté, unissant et soutenant le pays frère Cuba.



Manuel Marrero Cruz, a affirmé que Cuba attachait toujours de l'importance et souhaitait approfondir davantage l'amitié traditionnelle spéciale et la coopération intégrale avec le pays frère Vietnam. Il a exprimé sa volonté d'écouter le Vietnam partager davantage ses expériences dans l’édification et la mise en œuvre de lignes et de politiques de développement socio-économique, d'intégration et de réponse aux défis de l'économie mondiale.



Les deux dirigeants ont affirmé leur détermination à approfondir la relation exemplaire Vietnam – Cuba.

La rencontre entre le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Lors de la rencontre avec le dirigeant cubain, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a affirmé que l'Assemblée nationale et le peuple vietnamien prenaient en haute considération et développaient la solidarité, l'amitié et la coopération spéciale entre le Vietnam et Cuba. Il a partagé avec le Premier ministre cubain le processus de Renouveau et les activités récentes de l’Assemblée nationale du Vietnam pour le développement économique et social du pays et l'intégration internationale après la pandémie de COVID-19 ainsi que pour le resserrement des relations entre les deux pays.

Manuel Marrero Cruz, a informé le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue de la situation actuelle à Cuba, en particulier des activités législatives. En conséquence, l'Assemblée nationale cubaine a adopté de nombreuses lois importantes, telles que des lois sur la sécurité alimentaire, les données personnelles, les procédures pénales, les poursuites pénales, les ressources naturelles, les droits de l'homme, la traduction et l'interprétation, la protection du patrimoine culturel...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue cubain Manuel Marrero Cruz. Photo : VNA

Lors de leur entretien, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue cubain Manuel Marrero Cruz ont discuté des mesures visant à renforcer une coopération pratique et efficace dans les domaines de la politique-diplomatie, sécurité-défense, commerce-investissement, agriculture, santé, éducation-formation, pour s'orienter vers l’objectif de porter les relations économiques au même niveau que les relations politiques.

Ils ont convenu de stabiliser les relations commerciales bilatérales et de créer des conditions favorables pour que les entreprises des deux parties puissent investir dans le développement des infrastructures des parcs industriels et des infrastructures touristiques, la production des matériaux de construction et des biens de consommation, les énergies renouvelables et d'autres domaines potentiels.

Les deux Premiers ministres ont partagé la position de soutenir le règlement des différends par voies pacifiques sur la base du respect du droit international et la Charte de l’ONU.

Après l’entretien, Pham Minh Chinh a remis l’Ordre Ho Chi Minh de l’État vietnamien au Premier ministre cubain. - VNA