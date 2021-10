Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du Dialogue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 29 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a coprésidé le premier Dialogue stratégique national Vietnam – Forum économique mondial (WEF), qui a été organisé par visioconférence.



Ce dialogue, placé sous le thème “Renforcement du partenariat public-privé : principal moteur d'une reprise intégrale et d'un développement durable, inclusif et innovant », a vu la participation du fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (WEF) Klaus Schwab, du président du WEF Børge Brende, de représentants de nombreux ministères vietnamiens, ainsi que de près de 70 dirigeants de nombreuses grandes entreprises dans le monde.



Dans son discours, le professeur Klaus Schwab s’est déclaré convaincu que le Vietnam continuerait à maintenir son élan impressionnant de développement au cours des prochaines décennies. Cependant, selon lui, la pandémie et la quatrième révolution industrielle imposent des exigences en matière d'adaptabilité et d'innovation à tous égards. Le fondateur et président exécutif du WEF a également déclaré apprécier l'approche adoptée par le Premier ministre pour les chefs d'entreprise lors de ce Dialogue.



De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé les efforts et la détermination du Vietnam en matière de reprise et de développement socio-économiques pour réaliser la vision, les objectifs et les aspirations de développement du pays.



Il a souligné que c'était le moment où le gouvernement et les entreprises devaient renforcer le partenariat public-privé pour surmonter ensemble les difficultés dans un esprit de partage, de « bénéfices harmonieux, risques partagés ».



Pham Minh Chinh a indiqué que la situation socio-économique du Vietnam se redressait parce que l'épidémie était fondamentalement contrôlée et que l'économie s'ouvrait progressivement. Selon lui, au cours des 10 derniers mois, les nouveaux investissements directs étrangers (IDE) avaient augmenté de 11,6% par rapport à la même période de l’année dernière, et les exportations, de 16,6%...