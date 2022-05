Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh est en route pour le Sommet commémoratif des 45 ans des relations ASEAN-États-Unis les 12 et 13 mai et une visite de travail aux États-Unis et aux Nations unies du 11 au 17 mai, envoyant un message fort sur un Vietnam fiable, actif et responsable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avant sa tournée aux États-Unis. Photo : VNA



Il s’agit de la première activité extérieure de l’ASEAN hors de l’ASEAN depuis l’explosion de la pandémie de Covid-19, et de la première visite du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis depuis le 13e Congrès national du Parti.A travers cette tournée, le Vietnam affirme mettre en œuvre systématiquement la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement ; diversifier et multilatéraliser les relations extérieures ; être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.Lors du Sommet commémoratif des 45 ans des relations ASEAN-États-Unis, le premier du genre à Washington, le chef du gouvernement vietnamien devrait prononcer un discours lors de la conférence avec un message fort d’un Vietnam sincère, fiable, égalitaire, prêt à travailler avec d’autres pays pour construire un environnement régional de paix, de stabilité et tourné vers vers la prospérité.Sa prochaine visite de travail aux Nations unies affirme une fois de plus l’attachement du Vietnam au rôle de la diplomatie multilatérale et du système multilatéral, en particulier des Nations unies, notamment dans le contexte où cette organisation est confrontée à des défis complexes qu’elle n’a jamais connus, selon l’ambassadeur Dang Dinh Quy, ancien chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies.Le Vietnam et les États-Unis entretiennent un partenariat solide. La coopération bilatérale étendue a contribué à pousser notre partenariat à se développer plus vigoureusement, a déclaré l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc E.Knapper.Le commerce bilatéral s’est établi à 111,56 milliards de dollars en 2021. Les États-Unis restent le plus grand marché d’exportation du Vietnam qui est leur 9e partenaire commercial. Jusqu’en mars 2022, les investissements directs américains au Vietnam ont atteint 10,3 milliards de dollars, se classant 11e sur 141 pays et territoires investissant au Vietnam.L’agenda chargé de la délégation vietnamienne lors de cette prochaine visite démontre l’importance des relations Vietnam-États-Unis pour les deux pays, avec de nombreuses activités dans des domaines tels que la santé, l’éducation et la sécurité-défense, le commerce et le développement, a indiqué l’ambassadeur Marc E.Knapper. – VNA