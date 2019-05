Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'informe d'un produit technologique vietnamien. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a participé le 9 mai à Hanoï au premier Forum national de développement des entreprises technologiques du Vietnam.



Placé sous le thème “Aspiration, vision et orientation de développement pour un Vietnam puissant”, le forum a réuni un millier de représentants du gouvernement, de plusieurs ministères, organes et localités, des centaines de spécialistes et entreprises technologiques à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Le slogan d’action : “Make in Vietnam”.



Les participants ont abordé de nombreuses questions relatives à des solutions avancées par les entreprises technologiques pour aider le Vietnam à éviter le piège du revenu intermédiaire. Ils ont également discuté des mesures pour favoriser le développement des entreprises technologiques au Vietnam et nouer des liens entre ces entreprises.



Dans son discours, le Premier ministre a déclaré apprécier les idées avancées par les participants, et a chargé le ministère de l’Information et de la Communication de les recueillir pour étudier au service de la Stratégie de développement des entreprises technologiques vietnamiennes.



Nguyen Xuan Phuc a ensuite affirmé le rôle particulièrement important des entreprises technologiques dans ce contexte de la 4e révolution industrielle et de l’économie numérique. Selon lui, les technologies constituent le facteur principal pour développer l’économie nationale, éviter le piège du revenu intermédiaire et faire du Vietnam un pays développé. Le commerce sur les plateformes numériques apporte actuellement à l’économie vietnamienne environ 3,5 milliards de dollars, soit 1,7% du PIB national. Ce chiffre devrait s’élever à 42 milliards de dollars en 2030. A l’heure actuelle, le Vietnam compte près de 50.000 entreprises spécialisées dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (ICT) avec un chiffre d’affaires total de 100 milliards de dollars.



Le chef du gouvernement a appelé les entreprises technologiques vietnamiennes à agir plus rapidement et plus rigoureusement à l’ère numérique. Il a annoncé que la Stratégie nationale sur la transformation numérique serait publiée cette année dans le but de s’orienter vers une économie et une société numériques.



Le Premier ministre a en outre affirmé le soutien du gouvernement pour la mise en place à titre expérimental de nouveaux modèles économiques et de nouveaux modèles d’affaires sur des plateformes numériques dans certaines localités, certains secteurs, afin de tirer des leçons et enseignements pour une application future à niveau national. Il a également déclaré soutenir la construction de zones technologiques et de l’innovation où des privilèges spéciaux seraient accordés aux entreprises technologiques. -VNA