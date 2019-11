Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors du forum. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le premier forum « Elever le savoir-faire des travailleurs vietnamiens » a eu lieu le 16 novembre à Hanoï, sous la présidence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



L’événement a réuni plus de 1.500 représentants d’entreprises et de grands groupes, outres des spécialistes dans l’éducation et la formation professionnelle. Il a été organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) et plusieurs autres ministères et organes.



Lors du forum, le Premier ministre a souligné le rôle important des travailleurs qualifiés dans l’augmentation de la productivité du travail et l’amélioration de la compétitivité nationale. Il a insisté sur la nécessité d’élargir la formation professionnelle et d’augmenter sa qualité, ainsi que de tenir compte des besoins des entreprises pour que les programmes de formation du savoir-faire puissent répondre aux demandes de l’économie nationale.



Indiquant que le taux de travailleurs qualifiés au Vietnam était faible, le chef du gouvernement a appelé à réformer la formation profesionnelle, à resserrer les liens entre les centres de formation professionnelle et les entreprises. Selon lui, il est important d’encourager les entreprises à participer davantage à l’élaboration des programmes de formation professionnelle, ainsi qu’à l’évaluation de la qualité des cours de formation.



Nguyen Xuan Phuc a en outre demandé de développer la formation professionnelle selon les normes internationales afin que les travailleurs vietnamiens puissent répondre aux exigences des entreprises à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, dans ce contexte de mondialisation. Il a par ailleurs souligné l’importance des prévisions pour pouvoir définir des orientations futures.



Le Vietnam se classe au 3e rang parmi les pays membres de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) en termes de population active, derrière l’Indonésie et les Philippines. Cependant, le taux de travailleurs formés au Vietnam n’est que de 25%. -VNA