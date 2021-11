Le Premier ministre assiste à la cérémonie de signature des accords de coopération entr les entreprises du Vietnam et du Royaume-Uni. Photo: VNA



Edimbourg (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 31 octobre à Edimbourg à la cérémonie de signature de 26 accords de coopération dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, de l'éducation, de la formation, de la protection de l'environnement et des sports entre les ministères, secteurs et entreprises du Vietnam et leurs partenaires britanniques.

Cette signature a eu lieu à l'occasion de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) et de sa visite de travail au Royaume-Uni.

Parmi les 26 accords signés par les deux parties, certains accords de coopérations se montrent significatifs tels que : Lettre d'intention de rejoindre l'Alliance pour réduire les émissions grâce à un financement renforcé forestier, Accord de coopération pour développer un plan d'action renforcer les liens et les établissements d'enseignement supérieur entre les deux pays, Mémorandum sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation par l'échange d'expériences et de domaines stratégiques, Accord de coopération en matière de transfert de technologie sur la gestion des terres et la formation des ressources humaines...



En outre, une série d’acccords de coopération dans l’économie ont été signés par les compagnies entre les deux pays.

Les accords signés d'une valeur totale de milliards de dollars dans de nombreux domaines montrent que les relations de coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni se développent de plus en plus heureusement. -VNA