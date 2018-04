Vue générale de la séance plénière du 32e Sommet de l’ASEAN. Photo : VNA

Singapour (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des dirigeants des autres pays membres de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) ont participé le soir du 27 avril à la séance plénière du 32e Sommet de l’ASEAN à Singapour, placée sous la présidence du Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong.



Lors de la séance plénière, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que la résilience collective de l’ASEAN devrait être renforcée sur tous les trois piliers (politique-sécurité, économie, culture-société). Il a insisté sur l’importance décisive du maintien de la solidarité, de l’unité et du rôle central de l’ASEAN. Il a en outre affirmé que renforcer l’innovation permettrait d’améliorer la résilience de l’ASEAN.



A cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a présenté Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang pour participer à l’initiative sur un réseau de villes intelligentes de l’ASEAN. Il a également invité les dirigeants de l’ASEAN à participer au Forum économique mondial sur l’ASEAN (WEF-ASEAN), prévu en septembre prochain au Vietnam.



Lors de la séance plénière, les dirigeants de l’ASEAN ont souligné l’importance de la résilience et de l’innovation qui constitueront des bases solides pour le développement de l’association dans le contexte d’évolutions rapides et complexes de la situation régionale et mondiale avec la révolution industrielle 4.0.



Ils ont été unanimes à affirmer la nécessité d’intensifier la coopération économique au sein de l’association ainsi que les liens avec les partenaires, de continuer d’améliorer le climat des affaires, de soutenir les PME et les start-up, de réduire les écarts de développement. Ils ont également convenu de chercher à renforcer la résilience aux défis du terrorisme et de la criminalité transnationale, de garantir la cybersécrité, d’investir davantage dans l’éducation, de mieux favoriser le développement des jeunes et d'assister les personnes âgées...



Soulignant l’importance du développement sur la base de l’innovation, les dirigeants de l’ASEAN ont insisté sur la nécessité de profiter au mieux des opportunités de la révolution industrielle 4.0, d’appliquer de nouvelles technologies, de favoriser l’e-commerce et l’accès à l’information du citoyen, ainsi que d’édifier des villes intelligentes. -VNA