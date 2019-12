Hanoi, 25 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé le plan d'action national sur la prévention et la lutte contre la violence et la maltraitance des enfants au cours de la période 2020-2025.

Photo d'illustration.

Selon le plan, 100% des enfants recevront des connaissances et des techniques pour se protéger avec des formes respectueuses tandis que tous les enfants seront guidés et formés avec des connaissances et des compétences de vie et des compétences d'autoprotection contre les actes de violence et les abus sexuels avec contenu adapté à l'âge.

De plus, 100% du personnel travaillant en charge de la protection de l'enfance à tous les niveaux et des bénévoles recevront une formation pour améliorer leur capacité de protection de l'enfance.

Les services de protection de l'enfance seront renforcés et développés dans toutes les provinces et villes.

Le plan fixe l'objectif d'améliorer la capacité des services de garde d'enfants pour 100% des centres de santé au niveau des communes et des districts et les compétences en matière d'enquêtes adaptées aux enfants pour 100% des cadres de police chargés d'enquêter sur les cas de violence et de maltraitance d'enfants.-VNA