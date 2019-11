Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé les grandes réalisations socio-économiques du pays, soulignant la nécessité de poursuivre les réformes pour mobiliser au maximum et utiliser efficacement les ressources pour une croissance rapide et durable dans la prochaine décennie.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

"À deux tiers du mandat en mettant en œuvre la résolution du 10e Congrès national du Parti, nous avons atteint et dépassé les objectifs fixés. La croissance vietnamienne est toujours parmi les meilleures de la région et du monde, le niveau et la qualité de vie de la population se sont considérablement améliorés, la synergie nationale s’est renforcée", a-t-il écrit dans un récent article.

"Mais le temps restant du mandat s’est avéré court, et la situation mondiale et régionale évolue de manière complexe et imprévisible. Donc, il n’y a pas de place pour la subjectivité et la suffisance", a-t-il indiqué, avant de dévoiler les orientations majeures pour réaliser avec succès les objectifs et tâches fixés et créer les bases solides pour le développement national futur.



Primo, poursuivre la rénovation du modèle de croissance liée à la restructuration de l’économie, identifier correctement les priorités pour exploiter et libérer au plus haut degré, mobiliser et utiliser efficacement les ressources en association avec le développement de nouveaux secteurs et de nouveaux métiers en tirant pleinement parti des opportunités offertes par la 4e résolution industrielle.



Secundo, se concentrer sur l’élimination des goulots d’étranglement, en veillant à dégager, libérer au maximum et fluidifier les ressources, à les affecter et utiliser efficacement conformément au mécanisme de marché pour servir l’immédiat et les projections futures.



Tertio, rénover vigoureusement les mécanismes et les politiques pour mieux mobiliser les ressources non étatiques, améliorer l’efficacité des investissements publics et du commerce des capitaux publics.



Quarto, saisir proactivement et tirer le meilleur parti de la transmutation des secteurs et des métiers liée au déplacement actuel des ressources pour élever la capacité d’attirer et d’utiliser efficacement des ressources extérieures, d’absorber et de transformer les forces externes en forces internes.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a indiqué que 2020 est l’année où le Vietnam assumera à la fois le rôle de président de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021.



"Il s’agit d’autant d’opportunités à saisir pour rehausser davantage la position du pays et profiter des conditions internationales favorables pour servir l’œuvre d’édification et de défense nationale", a-t-il indiqué.



"Nous devrions faire preuve d’une ferme volonté politique, consentir de grands efforts, de prendre des mesures énergiques, notamment l’accélération des réformes admnistratives pour libérer, mobiliser au plus haut degré et utiliser efficacement les ressources, engendrant un nouvel élan pour développer le pays de manière rapide et durable", a-t-il conclu. – VNA"