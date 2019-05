Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a appelé à promouvoir l’esprit d’indépendance, d’autonomie, de détermination à combattre et à vaincre dans la campagne de Diên Biên Phu pour réussir l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Le Président Hô Chi Minh (centre) et le général Vo Nguyên Giap (première, à droite) décident d'ouvrir la campagne de Diên Biên Phu. Photo: Archives

"La victoire retentissante de Diên Biên Phu qui ébranla le monde est le résultat de la direction judicieuse et ingénieuse du Parti et du Président Hô Chi Minh, la cristallisation de l’esprit de détermination à combattre et à vaincre de tout le peuple et de toute l’armée vietnamiens sur le chemin de la lutte, de la mise en œuvre de l’aspiration à la paix, à l’indépendance et à l’unification nationale", a-t-il écrit dans un article à l’occasion du 65e anniversaire de la victoire historique.Il y a 65 ans, c’est dans cette vallée encaissée de Diên Biên Phu, qu’a eu lieu l’une des batailles les plus furieuses et les plus meurtrières de l’histoire contemporaine. Les Français disaient qu’en tenant cette vallée, ils contrôleraient toute cette vaste région du Nord-Ouest, la partie septentrionale du Centre et la haute région du Laos.L’armée vietnamienne, dirigée par le général Vo Nguyên Giap, fit monter une à une ses pièces d’artillerie au sommet des montagnes entourant la cuvette et creusa des tranchées pour encercler l’ennemi. Après 56 jours de combats incessants, la bataille de Diên Biên Phu s’acheva le 7 mai 1954 par la victoire totale des Vietnamiens."C’est un apogée éclatant, un exploit glorieux qui méritent d’être inscrits dans l’histoire comme un Bach Dang, Chi Lang et Dông Da à l’ère Hô Chi Minh. C’est la victoire de l’apiration à la paix, à l’indépendance et à la liberté, de l’esprit d’autonomie et de résilience du peuple vietnamien, la victoire du mouvement de libération nationale, de démocratie populaire dans le monde, et de la conscience de l’époque", a-t-il déclaré."La victoire de la résistance contre les colonialistes français qui culmine avec la campagne de Diên Biên Phu est la victoire du patriotisme, de la volonté indomptable et vaillante du peuple vietnamien, forgée au cours de milliers d’années d’histoire, de la ligne politique de guerre populaire judicieuse et créative de notre Parti", a-t-il indiqué.La victoire de Diên Biên Phu a asséné un coup décisif, pulvérisant le noir dessein d’agression des forces impérialistes et colonialistes belliqueuses, forçant le gouvernement français à signer l’Accord de Genève, mettant fin à la guerre en Indochine et ouvrant une nouvelle page à la révolution vietnamienne et préludant à l’effondrement total de l’ancien colonialisme dans le monde entier."Elle est le triomphe de la grande union nationale, de l’esprit d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de l’association des forces de la nation et de l’époque, et en même temps, de la solidarité fidèle et inébranlable dans le combat des trois armées et des trois peuples du Vietnam, du Laos et du Cambodge ainsi que du soutien, de l’aide des amis internationaux", a-t-il poursuivi.