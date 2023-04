Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la visioconférence entre le gouvernement et les localités, le 3 avril 2023. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 3 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une visioconférence entre le gouvernement et les localités et la réunion périodique de mars 2023 du gouvernement.



Dans l’après-midi, les participants ont discuté de rapports complémentaires concernant l’évaluation des résultats de la mise en oeuvre des plan sur les investissements publics, le développement socio-économique et le budget public en 2022, ainsi que la situation de la mise en oeuvre de ces plans pour 2023.



Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, l’économie mondiale continuerait cette année à se heurter à des difficultés. En outre, il existe toujour des difficultés dans le pays, notamment sur le marché immobilier et le marché boursier.



Les ministères, les secteurs et les localités doivent continuer à suivre de près la situation et réagir rapidement pour surmonter les défis et difficultés, a-t-il demandé.



S'appuyant sur les avis des membres du gouvernement, le Premier ministre a souligné que l'objectif de croissance pour 2023 et l'objectif de maîtrise de l'inflation restaient inchangés. Il a encouragé les organes compétents à redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs fixés.



Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’accélérer la réforme administrative, de chercher à diminuer les taux d’intérêt des prêts, de promouvoir la coopération entre les secteurs public et privé dans les domaines de la culture, des sports et du tourisme, de favoriser l'innovation, la transition énergétique, l’économie circulaire...



Toujours lundi après-midi, le gouvernement a discuté de l’élaboration d’un rapport sur les mesures de soutien à la résolution de difficultés pour le développement des activités économiques, d’une proposition sur l’élaboration d’une loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et de la loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam.-VNA