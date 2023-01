Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la séance de travail avec les autorités des provinces du delta du Mékong, le 30 janvier à Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé lundi 30 janvier dans la ville de Cân Tho avec les ministères, les secteurs et les localités du delta du Mékong pour examiner l'avancement de certains projets de transport.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le delta du Mékong, comprenant 12 provinces et une ville, joue un rôle d'une importance cruciale, possède un énorme potentiel, mais est également la région la plus touchée par le changement climatique au Vietnam.

Le chef du gouvernement a affirmé que le développement des infrastructures de transport, en particulier des autoroutes, dans le delta du Mékong est une exigence objective, des mesures doivent donc être prises sans hésitation pour obtenir des résultats observables et mesurables.

Il a exigé un consensus, une forte détermination, de grands efforts et des actions drastiques et efficaces, ajoutant que plus tôt les autoroutes seront ouvertes, plus tôt le delta du Mékong pourra en bénéficier.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux secteurs et aux localités de se coordonner plus étroitement, de diriger, et d’organiser la mise en œuvre dans le développement des infrastructures de transport, en particulier des autoroutes, dans la région.

Il a proposé de terminer rapidement les procédures au cours du premier semestre 2023 afin de démarrer rapidement les projets restants.

Lors de la séance de travail. Photo: VNA

Selon le plan d’aménagement du réseau autoroutier du Vietnam pour la période 2021-2030 avec une vision pour 2050 approuvé par le Premier ministre en 2021, le delta du Mékong devrait disposer de six autoroutes d’une longueur totale d’environ 1.166 km.

Actuellement, huit projets sont en cours de construction et complètent les procédures d’investissement afin d’assurer l'achèvement pour la période 2021 - 2025, de mettre en service tous les projets en 2026 avec une longueur totale de 463 km et un investissement total d’environ 94.400 milliards de dôngs (4 millions de dollars).

D’ici 2026, le delta du Mékong comptera environ 554 km d’autoroutes, tandis que le reste sera construit entre 2026 et 2030. -VNA