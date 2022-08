Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu lundi 22 août le ministre lao de la Justice Phayvy Siboualypha, a invité les deux pays à renforcer leur solidarité et leur coordination pour promouvoir leur grande amitié spéciale et unique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le ministre lao de la Justice Phayvy Siboualypha. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a rappelé la visite officielle au Laos en février 2019 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong durant laquelle les deux pays ont convenu de porter leurs relations d’amitié traditionnelle au niveau de relations de grande amitié.

Il a affirmé son soutien à la coopération entre les ministères vietnamien et lao de la Justice, indiquant que le Vietnam est à prêt à aider le Laos dans les domaines juridiques et judiciaires, notamment à promouvoir la coopération dans la formation du personnel et l’échange d’expériences en matière de perfectionnement des institutions et de construction d’un État de droit socialiste.

Le dirigeant a salué les résultats de l’entretien entre les deux ministères de la Justice et a exprimé sa conviction qu’ils organiseront avec succès la célébration du 40e anniversaire de la collaboration juridique et judiciaire et la 5e Conférence judiciaire élargie pour les provinces vietnamiennes et lao partageant la frontière Vietnam-Laos.

Vue de la réception à Hanoi, le 22 août. Photo : VNA

La coopération juridique et judiciaire bilatérale au cours des 40 dernières années a contribué de manière significative au perfectionnement juridique dans chaque pays, à la réforme juridique des deux ministères ainsi que des deux Partis, les deux États et les deux gouvernements, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre a suggéré que les deux parties se coordonnent étroitement pour traiter les problèmes communs liés à la nationalité de leurs résidents frontaliers et continuent de se soutenir mutuellement dans les forums juridiques multilatéraux et régionaux.

Pour sa part, le ministre Phayvy Siboualypha a affirmé que le Laos souhaite préserver et promouvoir la grande amitié et la solidarité spéciale entre les deux pays dans tous les domaines dans l’intérêt de leurs peuples.

Il a remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur soutien important, opportun et efficace au Laos, couvrant le secteur juridique et judiciaire, et a promis de mettre activement en œuvre les instructions et les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays à cet égard. – VNA