Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président du groupe ENEOS, Sugimori Tsutomu. Photo : VNA



Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 23 novembre des dirigeants de nombreuses grandes entreprises japonaises dans les domaines de l'énergie, de l'habillement, du commerce de détail, de la consommation et des infrastructures.

Il a rencontré les dirigeants de groupes ENEOS, AEON, Fast Retailing, Marubeni, Mitsui, MOECO et Sojitz.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les groupes qui prévoient d'étendre leurs investissements dans les domaines auxquels le Vietnam s’intéressait comme les énergies vertes et propres, les énergies renouvelables, la transformation numérique, le commerce électronique, le développement durable. ..

Il a demandé aux groupes d’aider le Vietnam à former et à améliorer la qualité des ressources humaines pour atteindre les normes internationales, de partager l'expérience de gestion, d’avoir une stratégie pour exporter les produits fabriqués au Vietnam vers les principaux marchés du monde.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le gouvernement continuerait à créer un environnement d'investissement ouvert et favorable aux entreprises opérationnelles au Vietnam, en chargeant les ministères, secteurs et localités de traiter d'urgence les problèmes des entreprises, conformément à la loi vietnamienne. Il a souligné la politique selon laquelle « il faut résoudre les problèmes où ils se trouvent ».

Lors des rencontres, les dirigeants d'entreprises ont hautement apprécié l'environnement d'investissement et d'affaires au Vietnam. Ils ont remercié le gouvernement vietnamien et l’autorité locale pour leur soutien aux activités des entreprises, soulignant que le Vietnam était marché important et stratégique et exprimant le désir d'opérer à long terme dans le pays. -VNA