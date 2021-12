Ba Ria – Vung Tau, 17 décembre (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé présenter vendredi, 17 décembre, ses voeux de Noël aux dignitaires et aux catholiques de l’évêché de Bà Ria – Vung Tàu.

Photo : VNA

Dans le diocèse local de Ba Ria, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la communauté catholique s'est jointe aux efforts de Ba Ria - Vung Tau pour répondre au COVID-19 et promouvoir la croissance cette année.

Le chef du gouvernement les a invités à continuer de valoriser le patriotisme et l’esprit d’entraide pour contribuer au développement national.

Il a souhaité que les dignitaires catholiques collaborent avec les autorités locales pour encourager les catholiques à mener une bonne vie et à devenir de bons citoyens.



Le chef du gouvernement a demandé aux autorités de prêter attention à la vie matérielle et spirituelle des habitants, de créer des conditions favorables pour leur permettre d'obtenir l'égalité et la liberté de religion et de conviction et de les encourager à exercer leurs droits et devoirs dans l'édification de la nation.

Plus tôt, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et adressé ses vœux de Noël et du Nouvel An aux catholiques de la paroisse de Long Huong dans la ville de Ba Ria, qui ont exprimé leur conviction que les dirigeants du Parti, de l'État et du gouvernement continueront de diriger la nation pour surmonter la pandémie pour le développement économique et l’amélioration du niveau de vie des populations. - VNA