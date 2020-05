Parlant à des correspondants de l‘Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Russie à l'occasion du 130e anniversaire du président Ho Chi Minh (19 mai), le diplomate Ngo Duc Manh a déclaré qu'à son poste, il avait rencontré de nombreux hauts responsables de l'État fédéral russe, des localités, des chercheurs russes et des amis russes qui ont exprimé leurs sentiments et leur respect pour le président Ho Chi Minh.Le diplomate a souligné le rôle du président pour jeter les bases de l'amitié entre le Vietnam et l'Union soviétique dans le passé et la Russie aujourd'hui.Il a révélé que le 19 mai, une vidéoconférence entre Ho Chi Minh-Ville du Vietnam et Saint-Pétersbourg de Russie sera organisée. Le secrétaire du Comité du Parti d'Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, et le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, devraient prononcer des discours. .Le bureau de représentation diplomatique vietnamien en Russie travaille avec de hauts responsables de Saint-Pétersbourg pour accélérer l'installation d'une statue du président Ho Chi Minh dans cette ville russe où il a été présent pour la première fois en Union soviétique, a ajouté Ngo Duc Manh.À cette occasion, les correspondants de la VNA en Russie ont également eu un entretien avec le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l'Institut Ho Chi Minh de l'Université de Saint-Pétersbourg.Vladimir Kolotov, l'un des principaux spécialistes russes des études vietnamiennes, a affirmé que le président Ho Chi Minh avait toujours laissé une bonne impression sur ceux que l'on rencontrait.L'Institut Ho Chi Minh est le premier institut de recherche étranger nommé, a-t-il déclaré, ajoutant que le 19 mai de cette année marque également le 10e anniversaire de fondation de l'institut.Le président Ho Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dan, province du centrale de Nghe An. Il a consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale, tout en luttant sans relâche pour la paix et le progrès dans le monde.Il a également dirigé la lutte pour l'indépendance nationale et a établi la République démocratique du Vietnam, maintenant la République socialiste du Vietnam, en 1945. Le président est décédé en 1969.-VNA